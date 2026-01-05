טראמפ הבהיר אתמול מה היעד הבא שלו - וגרר את זעמה של צרפת

משרד החוץ של צרפת הגיב היום (שני) לאמירה שנויה במחלוקת נוספת של הנשיא טראמפ על גרינלנד, יממה בלבד לאחר שלכד את נשיא ונצואלה.

צרפת הבהירה היום כי "גבולות אינם ניתנים לשינוי בכוח", וכי ההחלטה על עתיד גרינלנד נתונה באופן בלעדי לידי תושבי האי ודנמרק. ההצהרה הצרפתית פורסמה בעקבות דברים שאמר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בראיון למגזין "אטלנטיק", שם טען כי מדינתו זקוקה לשליטה באי לצורכי הגנה.

דרישתו המחודשת של הנשיא האמריקני להשתלט על הטריטוריה הושמעה כאמור יום לאחר שארצות הברית לכדה את נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, והודיעה כי הממשל בוושינגטון ינהל את המדינה הדרום-אמריקנית. בתגובה למהלכים אלו, פנו כבר אתמול מנהיגי דנמרק וגרינלנד לנשיא טראמפ ודרשו ממנו לחדול מהאיומים על ריבונות האי.

פרשנים מעריכים כי העובדה שטראמפ אמר את הדברים יממה בלבד לאחר שהשתלט על מדינה אחרת, נועדה להמחיש את יכולותיה של ארה"ב להשיג את שאיפותיה.

במשרד החוץ בפריז הדגישו היום את מחויבותם לשלמות הטריטוריאלית של דנמרק. בשיחה עם רשת הטלוויזיה טי-אף-1, אמר דובר משרד החוץ, פסקל קונפאברו: "זו סולידריות עם דנמרק. גרינלנד שייכת לאנשי גרינלנד ולאנשי דנמרק. זה תלוי בהם להחליט מה הם רוצים לעשות. אי אפשר לשנות גבולות בכוח", לפי ציטוט של 'רויטרס'.

משפטנים בארה"ב מדגישים כי לא הרי השתלטות בכוח על גרינלנד - השייכת למדינה דמוקרטית ועצמאית כדנמרק - להשתלטות של צבא ארה"ב על מתחם הנשיאות בקראקס, שם נתפס ניקולס מדורו כנגדו עומדים חשדות חמורים, ואשר לא נבחר באופן דמוקרטי על ידי העם.

למרות כל טענותיה של ארה"ב נגד מדורו ושלטונו, לא מעט מדינות - כולל הצהרה חריגה של האיחוד האירופי אתמול, גינו בצורה כזו או אחרת את פעולתו של טראמפ ואמרו כי לכידתו של מדורו נוגדת את המשפט הבינלאומי.