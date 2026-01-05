כיכר השבת
טראמפ ומאסק: האויבים הוותיקים ישבו לארוחת ערב "מקסימה" - כך זה נראה

לאחר חודשים של מתיחות פומבית וחילופי האשמות, סעדו אמש הנשיא והמיליארדר יחד בפלורידה; מאסק פרסם כי "2026 תהיה מדהימה", ובכך אותת על שיקום היחסים וסיום הנתק בין השניים (בעולם)

מאסק וטראמפ שוב יחד (צילום: חשבון ה-X של מאסק)

המיליארדר אילון מאסק והנשיא סעדו יחד במעונו של הנשיא במאר-א-לאגו שבפלורידה, צעד המעיד על שיקום היחסים בין השניים לאחר חודשים של עימותים פומביים.

מאסק פרסם אמש ברשת החברתית X כי "אכלתי ארוחת ערב מקסימה אמש עם @POTUS ו-@FLOTUS", והוסיף כי "שנת 2026 תהיה מדהימה!".

​המפגש בשבת בערב מסמן את סיומה של תקופת נתק שהחלה באמצע שנת 2025. מאסק, שהיה אחד התורמים המרכזיים לקמפיין הבחירות של טראמפ ואף מונה לעמוד בראש המאמץ להתייעלות ממשלתית, פרש מתפקידו על רקע ביקורת ציבורית ומחלוקות מקצועיות. ביוני האחרון החריפה המתיחות כאשר מאסק תקף בחריפות הצעת חוק להוצאות ממשלתיות שנתמכה על ידי הממשל.

​באותה עת כתב מאסק: "אני מצטער, אבל אני פשוט לא יכול לסבול את זה יותר. הצעת חוק ההוצאות המסיבית, השערורייתית והמלאה בתקציבים ייחודיים של הקונגרס היא תועבה מגעילה. בושה למי שהצביע עבורה: אתם יודעים שעשיתם עוול. אתם יודעים זאת". הנשיא טראמפ הגיב אז לדברים ואמר כי הוא "מאוכזב מאוד" והוסיף כי "לאילון ולי היו יחסים נהדרים. אני לא יודע אם יהיו לנו כאלה יותר".

​בתגובה לביקורת הנשיא, טען מאסק ברשת החברתית כי "בלעדיי, טראמפ היה מפסיד בבחירות, הדמוקרטים היו שולטים בבית הנבחרים והרפובליקנים היו ברוב של 51-49 בסנאט". באותה תקופה אף העלה המיליארדר את האפשרות כי יקים מפלגה פוליטית חדשה.

​ההתקרבות המחודשת בין השניים החלה להסתמן לקראת סוף שנת 2025. בספטמבר נראו השניים לוחצים ידיים באריזונה, ובנובמבר השתתף מאסק בארוחת ערב רשמית בבית הלבן.

בחודש שעבר נשאל טראמפ האם מאסק שב למעגל מקורביו והשיב: "ובכן, אני באמת לא יודע. כלומר, אני מחבב מאוד את אילון". ארוחת הערב שנערכה בסוף השבוע האחרון מאשרת כי הצדדים החליטו להותיר את חילוקי הדעות מאחוריהם.

