פרנק את'ן וולס, בן 58, יומת באמצעות הזרקה קטלנית ב-18 בדצמבר בבית הסוהר של מדינת פלורידה.

וולס יהיה האדם התשעה-עשר שמוצא להורג במדינה ב-2025, מה שמציב את המושל דה-סנטיס כשיאן ההוצאות להורג של פלורידה מאז שחודש עונש המוות ב-1976. השיא הקודם נרשם ב-2014, אז בוצעו שמונה הוצאות להורג.

וולס הורשע בשנת 1988 בשתי עבירות רצח, שתי עבירות חטיפה, פריצה וגניבה, ונידון למוות. בית המשפט העליון של פלורידה ביטל מאוחר יותר את ההרשעה והורה על משפט מחודש, שבו הורשע וולס שוב ונידון למוות ב-1992.

לפי הרשומות, וולס פרץ לבית נייד בפאנאנקל פלורידה של חיל האוויר בבסיס איגלין ביולי 1987, שם חיו הטייס אדוארד אלגר ואשתו אן פטרסון. וולס קשר את בני הזוג, אך אלגר הצליח להשתחרר ותקף את וולס. האירוע הסתיים במותם של בני הזוג.

וולס נעצר יום לאחר שאותרו את הגופות, לאחר שחברו לחדר דיווח למשטרה על התנהגותו המוזרה. במהלך חיפוש בבית נמצא רכוש מהזירה, ווולס הודה ברציחות.

לאחר הרשעתו, בדיקות DNA קישרו את וולס לרצח נוסף במאי 1987. בנוסף, במסגרת עסקה עם התביעה, וולס הודה ברצח טומי לו ווידון במרץ 1985 וסינתיה סו קונדרא בספטמבר 1986.

עורכי דינו של וולס הודיעו כי יגישו ערעורים לבית המשפט העליון של פלורידה ולבית המשפט העליון של ארצות הברית.

עד כה, 43 בני אדם הוצאו להורג בארצות הברית ב-2025, כאשר פלורידה מובילה עם סדרת צווי מוות חתומים בידי דסנטיס. ההוצאה להורג האחרונה במדינה התקיימה ב-13 בנובמבר, עם הזרקה קטלנית של בריאן פרדריק ג'נינגס, שהורשע ברצח שכנו.