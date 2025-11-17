סרטון מקליפורניה שפורסם ברשתות החברתיות מתעד רגעים דרמטיים במיוחד בחנות תכשיטים משפחתית, לאחר שחמישה שודדים רעולי פנים פרצו פנימה בשעת ערב וניתצו את הוויטרינות במבצע שדמה לפעולה מתוכננת היטב.

לפי הדיווחים בארה"ב, בתוך דקות הם אספו תכשיטים בשווי מאה ושבעים אלף דולר, אך הכאוס בחנות לקח תפנית מפתיעה כשהעובדים ניסו להדוף אותם.

על פי התיעוד, אחת העובדות התבררה כאמיצה במיוחד כשדחפה את אחד הפורצים מעבר לדלפק, כמה שניות אחר כך התפרץ בעל העסק כשהוא אוחז באקדח, ירה לעבר חבורת השודדים והבריח אותם החוצה.

מצלמות בחזית החנות הראו אותו ממשיך לרדוף אחריהם אל הרחוב תוך שהוא יורה שוב, אך לא ברור אם מישהו מהגנבים נפגע.

סרן בלייק שורט מהמשטרה המקומית אמר כי האירוע מזעזע במיוחד עבור המשפחה שמנהלת את המקום.

לדבריו, ״זה מפחיד עבורם כי מדובר בחנות קטנה של משפחה, זה העסק שלהם והפרנסה שלהם״. בהמשך ציין כי ״זו הייתה פעולה מתוכננת. לא נראה שמדובר בפעם הראשונה שהאנשים האלה עושים דבר כזה״.

הפורצים הצליחו להימלט ברכב כהה שהמתין להם, אך לפי המשטרה הם נטשו אותו מחוץ לתחומי העיר. החקירה נמשכת והכוחות ממשיכים במרדף אחר החשודים - שהצליחו להימלט עם השלל הרב.