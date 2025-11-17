כיכר השבת
בישראל הוא כבר היה בכלא

הגנבים שדדו את חנות התכשיטים - לתגובה הזו הם לא ציפו | כך זה הסתיים

מספר שודדים שביצעו שוד בחנות תכשיטים בקליפורניה הופתעו מתגובת בעל הבית שפתח באש לעברם | בתיעוד דרמטי ממצלמות האבטחה שפורסם בתקשורת וברשתות, נראית מוכרת נאבקת באחד השודדים ולאחר מכן בעל המקום אף פתח באש לעברם | תיעוד (חדשות)

השוד הדרמטי בקליפורניה (צילום: מצלמות אבטחה)

סרטון מקליפורניה שפורסם ברשתות החברתיות מתעד רגעים דרמטיים במיוחד בחנות תכשיטים משפחתית, לאחר שחמישה שודדים רעולי פנים פרצו פנימה בשעת ערב וניתצו את הוויטרינות במבצע שדמה לפעולה מתוכננת היטב.

לפי הדיווחים בארה"ב, בתוך דקות הם אספו תכשיטים בשווי מאה ושבעים אלף דולר, אך הכאוס בחנות לקח תפנית מפתיעה כשהעובדים ניסו להדוף אותם.

על פי התיעוד, אחת העובדות התבררה כאמיצה במיוחד כשדחפה את אחד הפורצים מעבר לדלפק, כמה שניות אחר כך התפרץ בעל העסק כשהוא אוחז באקדח, ירה לעבר חבורת השודדים והבריח אותם החוצה.

מצלמות בחזית החנות הראו אותו ממשיך לרדוף אחריהם אל הרחוב תוך שהוא יורה שוב, אך לא ברור אם מישהו מהגנבים נפגע.

סרן בלייק שורט מהמשטרה המקומית אמר כי האירוע מזעזע במיוחד עבור המשפחה שמנהלת את המקום.

לדבריו, ״זה מפחיד עבורם כי מדובר בחנות קטנה של משפחה, זה העסק שלהם והפרנסה שלהם״. בהמשך ציין כי ״זו הייתה פעולה מתוכננת. לא נראה שמדובר בפעם הראשונה שהאנשים האלה עושים דבר כזה״.

הפורצים הצליחו להימלט ברכב כהה שהמתין להם, אך לפי המשטרה הם נטשו אותו מחוץ לתחומי העיר. החקירה נמשכת והכוחות ממשיכים במרדף אחר החשודים - שהצליחו להימלט עם השלל הרב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר