משאית של צבא רוסיה מתהפכת על רכבים בכביש ( צילום: רשתות חברתיות )

תאונת דרכים קשה ומרובת משתתפים בדרך עוקף קורסק הדרומית ברוסיה, אשר שיתקה את התנועה בקילומטר ה-30 של הכביש. במרכז האירוע עמדה משאית צבאית רוסית שהתהפכה בצורה דרמטית על הנתיב הנגדי.

לפי הדיווחים, נהג משאית מדגם "אורל" (Ural) בן 38, שנסע לכיוון מרכז האזור, איבד שליטה על הרכב בעת שביצע פנייה שמאלה. המשאית הכבדה התהפכה על נתיב הנסיעה הנגדי, שם מחצה תחתיה ארבעה כלי רכב פרטיים.

אחת המוכניות בתאונה ( צילום: רשתות חברתיות )