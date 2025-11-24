כיכר השבת
חייל שיכור? משאית צבא רוסית התהפכה ומעכה ארבעה כלי רכב | צפו

משאית צבאית רוסית התהפכה בכביש עוקף קורסק הדרומית והחלה מעיכה של ארבעה כלי רכב פרטיים | תמונת ראי למשמעות רופפת וציוד צבאי מיושן ומתפורר (בעולם)

משאית של צבא רוסיה מתהפכת על רכבים בכביש (צילום: רשתות חברתיות)

תאונת דרכים קשה ומרובת משתתפים בדרך עוקף קורסק הדרומית ב, אשר שיתקה את התנועה בקילומטר ה-30 של הכביש. במרכז האירוע עמדה משאית צבאית רוסית שהתהפכה בצורה דרמטית על הנתיב הנגדי.

לפי הדיווחים, נהג משאית מדגם "אורל" (Ural) בן 38, שנסע לכיוון מרכז האזור, איבד שליטה על הרכב בעת שביצע פנייה שמאלה. המשאית הכבדה התהפכה על נתיב הנסיעה הנגדי, שם מחצה תחתיה ארבעה כלי רכב פרטיים.

אחת המוכניות בתאונה (צילום: רשתות חברתיות)

התאונה שיתקה את התנועה בכביש למשך מספר שעות. הערכות שונות שפורסמו ייחסו את התאונה לאופי הבלתי צפוי של משאיות ה"אורל", ולכך שחיילים שיכורים או נהגים צבאיים חסרי ניסיון נוהגים בכלי רכב מתפוררים, מה שמוביל לפגיעה באזרחים ולטיוח המקרים.

משטרת התנועה המקומית (ГИБДД) פתחה בבדיקה, ובתום החקירה תינתן הערכה משפטית למעורבים בתאונה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

