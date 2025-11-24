תאונת דרכים קשה ומרובת משתתפים בדרך עוקף קורסק הדרומית ברוסיה, אשר שיתקה את התנועה בקילומטר ה-30 של הכביש. במרכז האירוע עמדה משאית צבאית רוסית שהתהפכה בצורה דרמטית על הנתיב הנגדי.
לפי הדיווחים, נהג משאית מדגם "אורל" (Ural) בן 38, שנסע לכיוון מרכז האזור, איבד שליטה על הרכב בעת שביצע פנייה שמאלה. המשאית הכבדה התהפכה על נתיב הנסיעה הנגדי, שם מחצה תחתיה ארבעה כלי רכב פרטיים.
התאונה שיתקה את התנועה בכביש למשך מספר שעות. הערכות שונות שפורסמו ייחסו את התאונה לאופי הבלתי צפוי של משאיות ה"אורל", ולכך שחיילים שיכורים או נהגים צבאיים חסרי ניסיון נוהגים בכלי רכב מתפוררים, מה שמוביל לפגיעה באזרחים ולטיוח המקרים.
משטרת התנועה המקומית (ГИБДД) פתחה בבדיקה, ובתום החקירה תינתן הערכה משפטית למעורבים בתאונה.
