רובוט לוגיסטי רוסי, שנועד להעביר אספקה לכוחות הלוחמים בקו החזית באוקראינה, הושמד לאחר שעלה על מוקש שניות בודדות לאחר שיצא לדרכו.

תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מציג את הרגע שבו הכלי הבלתי מאויש סופג פגיעה ישירה ויוצא מכלל שימוש.

בסרטון נראה כלי הרכב הקטן, הנע על גבי זחלים ועמוס בחבילות ציוד, כשהוא נשלח על ידי חיילים רוסים לעבר אזור הלחימה.

הלוחמים נשמעים מסבירים כי השימוש בכלי האוטונומי נועד להתגבר על תנאי השטח הקשים, הכוללים בוץ עמוק ושלוליות המקשים על מעבר של כלי רכב סטנדרטיים. "ככה מתבצעת האספקה למקומות שבהם טכנולוגיה רגילה לא יכולה להיכנס," נשמע אחד החיילים אומר בתיעוד.

למרות הציפיות כי הרובוט יצליח לחצות את השטח המורכב, נסיעתו נקטעה בפתאומיות בפיצוץ עז, ככל הנראה כתוצאה מעלייה על מוקש שהונח במרחב. התיעוד מסתיים בקריאות תסכול של החיילים שנכחו במקום, שציינו: "הנה, הם השמידו אותה".

מדובר בניסיון נוסף של הצבא הרוסי להשתמש בפתרונות טכנולוגיים בלתי מאוישים כדי לפתור בעיות לוגיסטיות בקו האש, באזורים החשופים לירי או לכאלו שאינם עבירים לכלי רכב מאוישים.

