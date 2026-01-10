כאוס באיראן ( צילום: מהרשתות הערביות )

בעוד המשטר האיראני נאבק במחאות מבית, הלחץ החיצוני על טהרן מגיע לשיא. עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' מדווח כי גורמים בממשל טראמפ קיימו דיונים ראשוניים בבחינת האפשרות לתקיפה צבאית באיראן. לפי הדיווח, אחת האופציות שנבחנו היא תקיפה אווירית מסיבית נגד שורה של יעדים צבאיים אסטרטגיים.

למרות הדרמה, גורמים בוושינגטון מבהירים כי בשלב זה מדובר ב"שיחות תכנון שגרתיות" ואין עדיין קונצנזוס בתוך הממשל על דרך הפעולה. נכון לעכשיו, לא זוהתה תזוזה של כוחות או נכסים צבאיים אמריקניים המעידים על תקיפה קרובה.

בטהרן מנסים לייצר הרתעה מול ישראל וארה"ב בו-זמנית. משמרות המהפכה הודיעו הערב על מעצרו של "אזרח זר שעבד עבור המודיעין הישראלי". לטענתם, ה"מרגל" חדר למדינה בחשאי ובמזוודותיו נמצאו מסמכים המוכיחים את הקשר שלו למוסד. בישראל שומרים על שתיקה, אך פרשנים מעריכים כי מדובר בניסיון איראני להצדיק את הדיכוי האלים של המפגינים כ"סיכול מזימה ציונית". משטר בלחץ כפול השילוב בין הדיונים בפנטגון לבין המרי האזרחי חסר התקדים דוחק את חמינאי לפינה. מחד, איום בתקיפה אמריקאית על יעדי צבא, ומאידך, איבוד שליטה ברחובות שמחייב את המשטר להשתמש בכלים הקיצוניים ביותר – מניתוק אינטרנט ועד האשמות בריגול ועונשי מוות דתיים.

למרות הניתוק המוחלט של רשת האינטרנט זה 48 שעות, המפגינים מצליחים להוציא אל מחוץ למדינה עדויות קשות דרך מערכת הלוויינים של חברת SpaceX. "אנחנו עומדים לפני מהפכה, אך אנחנו זקוקים לעזרה", כתב מפגין ל'גרדיאן' הבריטי בהודעות מקוטעות. לדבריו, צלפים הוצבו בשכונות יוקרה בטהרן ויורים ללא הבחנה: "ראינו מאות גופות ברחבי העיר, כוחות הביטחון יורים אש חיה".

הדיכוי הפנימי: התובע של טהרן הבהיר כי המפגינים יואשמו ב"מלחמה נגד הא--ל--והים" (מוחארבה) – עבירה שדינה מוות. כדי להצדיק את הטבח, משמרות המהפכה טוענים כי עצרו "מרגל של המוסד הישראלי" שחדר למדינה עם מסמכים מודיעיניים.

האם המשטר קרוב לקריסה?

הדיווחים על צלפים וירי מאסיבי בלב הבירה מעידים על כך שהמשטר האיראני איבד את הבלמים. מצד אחד, הוא מנסה להחשיך את המדינה ולחסל את המחאה בכוח הזרוע ובאיומי הוצאה להורג, אך מצד שני, התמיכה הבינלאומית והכלים הטכנולוגיים של המפגינים משאירים את הלהבה דולקת. העולם עוקב בדריכות: האם מדובר בימיה האחרונים של הרפובליקה האסלאמית?