שלושה קציני כוחות ביטחון נהרגו היום (שני) בפיגוע התאבדות במטה כוח פרה־צבאי בעיר פשוואר שבצפון־מערב פקיסטן. על פי הדיווח, מספר מחבלים הגיעו למתחם וביצעו מתקפה מתואמת, במהלכה הם הפעילו מטעני נפץ ופתחו בירי לעבר הכוחות במקום.

צבא פקיסטן מסר כי כוחותיו הגיבו במהירות וחיסלו את כל המחבלים המעורבים לאחר חילופי אש שנמשכו דקות ארוכות.

עדי ראייה סיפרו כי מספר פיצוצים נשמעו בזה אחר זה באזור המתקן, וכוחות צבא ומשטרה גדולים הוזעקו למקום. המתקפה גרמה לנזק משמעותי למבנה, וכוחות החירום פינו פצועים לבתי החולים בעיר. הרשויות העריכו כי מספר ההרוגים היה עלול להיות גבוה בהרבה אלמלא בלמו הכוחות את חדירת המחבלים לשטח הפנימי של המתקן.

על פי מקורות ביטחוניים, המחבלים נשאו עמם כמות גדולה של חומרי נפץ וניסו לחדור למתחם כדי לפגוע במספר רב ככל האפשר של אנשי כוחות הביטחון. נכון לשעה זו, לא התקבלה אחריות רשמית לפיגוע.

גורמי ביטחון הוסיפו כי מתקפה זו מצטרפת לעלייה בפעילות הארגונים האסלאמיסטיים באזור הגבול בין פקיסטן לאפגניסטן בתקופה האחרונה. לעת עתה החקירה נמשכת, ובכירים בצבא פקיסטן ציינו כי מתבצעת הערכה מקיפה של דרך פעולת המחבלים, מקורם והאופן שבו הגיעו לשטח העיר.