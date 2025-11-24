כיכר השבת
שלושה קצינים נהרגו

עומדים במחסום ומתפוצצים: תיעוד דרמטי מפיגוע התאבדות משולב בפקיסטן

שלושה קציני ביטחון נהרגו בפיגוע התאבדות במטה כוח פרה-צבאי בפשוואר |מספר מחבלים הגיעו למתחם וביצעו מתקפה מתואמת, במהלכה הם הפעילו מטעני נפץ ופתחו בירי לעבר הכוחות במקום, המחבלים חוסלו לאחר חילופי אש | צפו בתיעוד (בעולם)

רגעי התקיפה (צילום: סעיף 27)

שלושה קציני כוחות ביטחון נהרגו היום (שני) ב התאבדות במטה כוח פרה־צבאי בעיר פשוואר שבצפון־מערב פקיסטן. על פי הדיווח, מספר מחבלים הגיעו למתחם וביצעו מתקפה מתואמת, במהלכה הם הפעילו מטעני נפץ ופתחו בירי לעבר הכוחות במקום.

צבא פקיסטן מסר כי כוחותיו הגיבו במהירות וחיסלו את כל המחבלים המעורבים לאחר חילופי אש שנמשכו דקות ארוכות.

עדי ראייה סיפרו כי מספר פיצוצים נשמעו בזה אחר זה באזור המתקן, וכוחות צבא ומשטרה גדולים הוזעקו למקום. המתקפה גרמה לנזק משמעותי למבנה, וכוחות החירום פינו פצועים לבתי החולים בעיר. הרשויות העריכו כי מספר ההרוגים היה עלול להיות גבוה בהרבה אלמלא בלמו הכוחות את חדירת המחבלים לשטח הפנימי של המתקן.

על פי מקורות ביטחוניים, המחבלים נשאו עמם כמות גדולה של חומרי נפץ וניסו לחדור למתחם כדי לפגוע במספר רב ככל האפשר של אנשי כוחות הביטחון. נכון לשעה זו, לא התקבלה אחריות רשמית לפיגוע.

גורמי ביטחון הוסיפו כי מתקפה זו מצטרפת לעלייה בפעילות הארגונים האסלאמיסטיים באזור הגבול בין פקיסטן לאפגניסטן בתקופה האחרונה. לעת עתה החקירה נמשכת, ובכירים בצבא פקיסטן ציינו כי מתבצעת הערכה מקיפה של דרך פעולת המחבלים, מקורם והאופן שבו הגיעו לשטח העיר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר