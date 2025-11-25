לאחר שינויים שהוכנסו בתוכנית, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הביע היום (שלישי) הסכמה למתווה לסיום המלחמה ארוכת השנים, אותו הציע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווחים, החלו ההכנות לביקור זלנסקי בבית הלבן בימים הקרובים.

הלילה דווח, כי התוכנית שעומדת במוקד המאמצים הללו – ועוררה דאגה רבה בקייב ובקרב בעלות בריתה האירופיות כיוון שאימצה רבות מדרישות הקרמלין – שונתה באופן משמעותי בשיחות שניהלו אנשי טראמפ ונציגי קייב בז'נבה בתחילת השבוע.

בין היתר הוסרו לפי הדיווחים הסעיפים בתוכנית השלום המוצעת שאוסרים על קייב להצטרף לברית נאט"ו או על מדינות הברית להציב כוחות שלום על אדמת אוקראינה כדי לפקח על הסכם הפסקת אש עתידי, והדרישה לוויתור מראש של קייב על השטחים שבהם היא עוד מחזיקה בחבל דונבאס (שרובו כבר נכבש על ידי רוסיה) הוסרה אף היא.

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי גם הדרישה במסמך המקורי להגבלה דרמטית על גודלו של צבא אוקראינה, כך שיצומצם מ-900 אלף כיום ל-600 אלף, שונתה כך שההגבלה תהיה פחות משמעותית.

זלנסקי, שאחרי הדלפת הטיוטה של התוכנית המקורית בסוף השבוע הביע דאגה גדולה ואותת שארצו תהיה מוכנה לוותר על השותפות עם ארה"ב, על כל ההשלכות הנגזרות מכך, במקום לוותר על הכבוד והחירות שלה, נשמע אחרי השיחות בז'נבה אופטימי הרבה יותר.

אמש אמר הנשיא בנאום מצולם לאומה: "כעת, אחרי ז'נבה, יש פחות נקודות – זה כבר לא 28 – ובמסגרת הזו נלקחו בחשבון אלמנטים נכונים ורבים. לכולנו נותרה עוד עבודה כדי להשלים את המסמך, ואנחנו חייבים לעשות את הכול עם כבוד".

במקביל, הממשל האמריקני ממשיך במגעים עם הצד הרוסי. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר הבוקר כי אין לו עדיין מה לומר על המגעים הללו. הוא ציין כי רוסיה לא קיבלה את הנוסח המעודכן של תוכנית השלום של טראמפ, זה שגובש בשיחות עם נציגי קייב בז'נבה. "לפי שעה, הדבר הממשי היחיד הוא הפרויקט האמריקני, הפרויקט של טראמפ", אמר פסקוב בתדרוך לכתבים. "אנחנו מאמינים שזהו בסיס טוב מאוד למגעים".