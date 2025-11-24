כיכר השבת
הפלה מאומתת ראשונה

כטב"ם אוקראיני הפיל מסוק רוסי: תיעוד דרמטי

התיעוד שפורסם משדה הקרב מראה פגיעה ישירה באזור המנועים; ההישג המבצעי מציב איום חדש על חיל האוויר הרוסי ומדגים את יכולתה של קייב להעביר את הלחימה לשטח האויב באמצעות כטב"מים זולים יחסית (בעולם)

מסוק נופל (צילום: פלאש Ofer Zidon/Flash90)

בשבת האחרונה (תולדות) התרחש אירוע דרמטי שהוגדר כציון דרך משמעותי במלחמה באוקראינה: כטב"ם קמיקזה אוקראיני הפיל מסוק תובלה רוסי מדגם Mi-8 במהלך טיסה.

האירוע התרחש כ-200 קילומטרים בתוך שטח , במחוז רוסטוב, והוא נחשב להפלה הראשונה המתועדת והמאומתת של כלי טיס בטיסה על ידי כטב"ם ארוך טווח. מיקום האירוע אומת באופן עצמאי על ידי כלי תקשורת אוקראיניים ובהם אתר Militarnyi ו-Euromaidan Press באמצעות ניתוח גיאוגרפי של הצילומים.

פרטי התקיפה והכלי האוקראיני

התקיפה פורסמה בחשבון הטוויטר הפופולרי bayraktar_1love, ובוצעה על ידי יחידת מבצעים מיוחדים של צבא אוקראינה. הכטב"ם המשתתף הוא מדגם FP-1, שפותח באוקראינה.

יכולות הכטב"ם: ה-FP-1 מסוגל לטוס למרחק של יותר מ-200 קילומטר, ומצויד במצלמה תרמית ובמערכת ניווט מתקדמת המאפשרת תמרון מדויק גם בתנאי ראות נמוכה

View post on X

מהלך התקיפה: הסרטון מראה את הכטב"ם מתקרב למסוק הרוסי בגובה רב, פוגע ישירות באזור המנועים ומביא להתפוצצות ולנפילת המסוק.

ההשלכות המבצעיות והטכנולוגיות

עד כה, הפלות מסוקים בוצעו בעיקר באמצעות טילי נ"מ יקרים או מטוסי קרב. השימוש בכטב"ם זול יחסית שמסוגל להגיע לעומק השטח הרוסי ולהשמיד כלי טיס בזמן אמת, מרחיב משמעותית את האיום על חיל האוויר הרוסי ומאלץ אותו לשנות דפוסי פעילות.

ההפלה מדגימה כי משפחת הכטב"מים ארוכי הטווח שאוקראינה פיתחה בשנה האחרונה – חלקם בעלי טווח של מאות קילומטרים – כבר מסוגלת לאיים לא רק על מטרות קרקעיות, אלא גם על כלי טיס בשמי רוסיה עצמה. הדבר מוכיח את יכולתה של קייב להעביר את הלחימה לשטח האויב גם ללא עליונות אווירית קלאסית.

גורמים רשמיים באוקראינה ומוסקבה טרם מסרו תגובה רשמית לאירוע.

