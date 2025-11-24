כטב"ם אוקראיני הפיל מסוק רוסי: תיעוד דרמטי

בשבת האחרונה (תולדות) התרחש אירוע דרמטי שהוגדר כציון דרך משמעותי במלחמה באוקראינה: כטב"ם קמיקזה אוקראיני הפיל מסוק תובלה רוסי מדגם Mi-8 במהלך טיסה.

האירוע התרחש כ-200 קילומטרים בתוך שטח רוסיה, במחוז רוסטוב, והוא נחשב להפלה הראשונה המתועדת והמאומתת של כלי טיס בטיסה על ידי כטב"ם ארוך טווח. מיקום האירוע אומת באופן עצמאי על ידי כלי תקשורת אוקראיניים ובהם אתר Militarnyi ו-Euromaidan Press באמצעות ניתוח גיאוגרפי של הצילומים.

פרטי התקיפה והכלי האוקראיני

התקיפה פורסמה בחשבון הטוויטר הפופולרי bayraktar_1love, ובוצעה על ידי יחידת מבצעים מיוחדים של צבא אוקראינה. הכטב"ם המשתתף הוא מדגם FP-1, שפותח באוקראינה.

מדענים המומים: עכבישים יריבים חיים יחד במערה דני שפיץ | 15:41

יכולות הכטב"ם: ה-FP-1 מסוגל לטוס למרחק של יותר מ-200 קילומטר, ומצויד במצלמה תרמית ובמערכת ניווט מתקדמת המאפשרת תמרון מדויק גם בתנאי ראות נמוכה