חברת הפרלמנט עוררה סערה כשלבשה בורקה בסנאט

חברת הפרלמנט לובשת בורקה במשרדה ( מתוך חשבון הפייסבוק הרשמי של פולין הנסון )

חברת הפרלמנט האוסטרלית פולין הנסון עוררה סערה כשהופיעה בסנאט כשהיא לבושה בבורקה, במסגרת ניסיונה לקדם איסור על כיסוי הפנים המוסלמי בטענה שמדובר בסוגיה ביטחונית.

הנסון, מנהיגת מפלגת הימין אומה אחת, הורחקה מהסנאט לאחר שסירבה להסיר את הבורקה בניגוד להוראות הפרלמנט. הדיון הושעה ליותר משעה. סנאטורים מכלל המפלגות גינו את המעשה; הסנאטור של המפלגה הלאומית, מאט קנאוון, אמר שהמהלך של הנסון מבזה את הפרלמנט ומבזה אוסטרלים מוסלמים. הנסון שחזרה פעולת מחאה דומה שלה משנת 2017, אז ספגה ביקורת חריפה מצד גורמים משתי המפלגות הגדולות. קנאוון אמר כי הנסון “צריכה חומר חדש”, וכי המהלך אולי מעורר עניין בשוליים הקיצוניים אך אינו מייצג את עמדת הציבור הרחב. הסנאטורית פטימה פיימן, מוסלמית העוטה חיג'אב, אמרה כי מדובר בחוסר כבוד לדת ולמוסלמים באוסטרליה.

חברת הפרלמנט פולין הנסון ( צילום: מתוך חשבון הטוויטר הרשמי של הנסון )

השליח המיוחד למאבק באיסלאמופוביה בפרלמנט הזהיר כי המהלך עלול להחריף את הסיכונים שנשים מוסלמיות כבר מתמודדות איתם, כולל הטרדות ואיומים, רק בשל בחירתן ללבוש רעלה, חיג'אב או בורקה. לדבריו, איסור כזה רק יעמיק את הסטיגמה ויעודד פגיעה נוספת. הוא הדגיש שכל אישה צריכה להיות חופשית לבחור את לבושה.

הנסון וחברי מפלגתה קיימו מסיבת עיתונאים סוערת לאחר הרחקתה, ובה טענה כי הבורקה מהווה איום ביטחוני, בדומה לחובה להסיר קסדות בבנקים ובמוסדות אחרים. כשנשאלה כמה מקרים ביטחוניים קשורים לכיסויי פנים היא מכירה, היא לא הצליחה לספק פרטים נוספים.

בהמשך פרסמה הנסון בפייסבוק תמונה שבה היא לבושה בורקה במשרדה בפרלמנט, ניצבת מול ציור גדול של פניה. היא טענה שאם הפרלמנט אינו מוכן לאסור את הבורקה, היא תלבש אותה באולם כדי להדגים לציבור מה מונח על הכף מבחינת ביטחון לאומי ופגיעה בנשים. לדבריה, אם לא רוצים לראות אותה לובשת בורקה - יש לאסור אותה בחוק.