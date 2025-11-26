טראמפ חנן צמד תרנגולי הודו - וצלף בביידן בלי רחמים

נשיא דונלד טראמפ השתתף בטקס השנתי של חנינת תרנגולי ההודו בבית הלבן ביום שלישי. בטקס זה, שהתקיים בוושינגטון, חנן הנשיא שני תרנגולים בשמות גובל (Gobble) וודל (Waddle), ובכך חסך מהם את גורלם על צלחות ארוחת חג ההודיה.

מנהג חנינת התרנגולים הוא מסורת שנתית בבית הלבן הנערכת לקראת חג ההודיה, ובמהלכה מוענקת לתרנגולים חנינה נשיאותית מלאה, מוחלטת וללא תנאי. גובל, התרנגול הרשמי, שקל 52 פאונד, בעוד וודל, המחליף המיועד, שקל 50 פאונד.

שני העופות המפוארים הללו הובאו מחווה בקרוליינה הצפונית ולאחר הטקס הם נשלחים לחיות את שארית ימיהם כשגרירי התעשייה באוניברסיטת המדינה של צפון קרוליינה.

אף שמדובר באירוע סמלי וקליל, הנאום של טראמפ בבית הלבן בטקס זה הפך במהירות לדומה יותר לעצרת קמפיין, והנשיא ניצל את הבמה כדי לתקוף יריבים דמוקרטיים.

טראמפ הכריז בצחוק כי החנינות שניתנו לתרנגולי השנה הקודמת, פיץ' ובלוסום, על ידי הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, בטלות ומבוטלות בשל שימוש לכאורה של ביידן ב"עט אוטומטי".

הוא המשיך והודיע כי הוא חונן רשמית גם את תרנגולי 2024, שהיו "בדרכם לעיבוד, כלומר, להריגה", וכי הוא הציל אותם "ברגע האחרון".

טראמפ אף השתעשע ברעיון לקרוא לתרנגולים צ'אק וננסי, בהתייחס למנהיג המיעוט בסנאט צ'אק שומר ויו"ר בית הנבחרים לשעבר ננסי פלוסי, אך הבהיר מיד: "לא הייתי חונן אותם לעולם, לעולם לא אחנון את שני האנשים האלה".

הנשיא ניצל את ההזדמנות גם כדי לתקוף באופן חריף במיוחד את מושל אילינוי, ג'יי.בי פריצקר, זאת לאחר ששיבח את הצלחת המאמצים של ממשלו בהפחתת הפשיעה בוושינגטון די.סי. טראמפ הפנה ביקורת קשה לעבר הפשיעה בשיקגו, וטען כי היא "יצאה מכלל שליטה".