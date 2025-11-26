באיראן הופתעו הבוקר (רביעי) לגלות מטוסי קרב לא מוכרים בשמי טהראן. התקרית הביאה לפאניקה רבה בקרב התושבים, שטרם שכחו את מבצע 'עם כלביא' במהלכו מטוסי קרב ישראליים הפציצו את העיר ללא רחמים.

חיל האוויר האיראני מיהר להרגיע את התושבים, והסביר כי מדובר במטוסי מיג-29 שביצעו "טיסה שגרתית", דבר שלא קורה בעיר לעיתים קרובות. הוא הוסיף כי טיסות נוספות כאלה צפויות גם בעתיד.

ברקע לתקרית ממשיכה ההתחמשות המואצת של איראן לקראת מלחמה אפשרית עם ישראל, בין השאר גם במטוסי קרב חדשים. כזכור, בחודש שעבר איראן רכשה מרוסיה 48 מטוסי קרב מדגם Sukhoi Su-35. בכיר במשמרות המהפכה הדגיש כי האספקה תתבצע בשלוש השנים הקרובות, אם כי לא ציין מועדי מסירה מדויקים.