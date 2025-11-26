כיכר השבת
פלאשבק ל"עם כלביא"

תושבי טהרן נכנסו לפאניקה: מטוסי קרב לא מוכרים נצפו בשמי העיר | תיעוד

באיראן הופתעו הבוקר לגלות מטוסי קרב לא מוכרים בשמי טהראן | התקרית הביאה לפאניקה רבה בקרב התושבים, שטרם שכחו את מבצע 'עם כלביא' | חיל האוויר האיראני מיהר להרגיע את התושבים, והסביר כי מדובר ב"טיסה שגרתית" (בעולם)

המטוסים שגרמו לבהלה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ב הופתעו הבוקר (רביעי) לגלות מטוסי קרב לא מוכרים בשמי טהראן. התקרית הביאה לפאניקה רבה בקרב התושבים, שטרם שכחו את מבצע 'עם כלביא' במהלכו מטוסי קרב ישראליים הפציצו את העיר ללא רחמים.

חיל האוויר האיראני מיהר להרגיע את התושבים, והסביר כי מדובר במטוסי מיג-29 שביצעו "טיסה שגרתית", דבר שלא קורה בעיר לעיתים קרובות. הוא הוסיף כי טיסות נוספות כאלה צפויות גם בעתיד.

ברקע לתקרית ממשיכה ההתחמשות המואצת של איראן לקראת מלחמה אפשרית עם ישראל, בין השאר גם במטוסי קרב חדשים. כזכור, בחודש שעבר איראן רכשה מרוסיה 48 מטוסי קרב מדגם Sukhoi Su-35. בכיר במשמרות המהפכה הדגיש כי האספקה תתבצע בשלוש השנים הקרובות, אם כי לא ציין מועדי מסירה מדויקים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר