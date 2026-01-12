המחאות באיראן נמשכות גם הערב (שני), למרות הדיכוי האלים, מספר ההרוגים הגבוה והניתוק הכמעט מוחלט של המדינה מהאינטרנט.

ארגון זכויות האדם האיראני Iran Human Rights, הפועל מנורבגיה ומתבסס על מקורות בתוך איראן, דיווח כי מאז פרוץ ההפגנות ב-28 בדצמבר נהרגו לפחות 648 מפגינים. לפי הארגון, בין ההרוגים תשעה קטינים, ואלפים נוספים נפצעו כתוצאה מאלימות כוחות הביטחון. בארגון מדגישים כי מדובר בהערכה מינימלית בלבד, וכי בפועל מספר ההרוגים ככל הנראה גבוה בהרבה.

ארגון זכויות אדם נוסף דיווח הבוקר על יותר מ-10,600 עצורים מאז תחילת המחאה. לפי נתוניו, קרוב ל-600 הפגנות נערכו בשבועיים האחרונים בכל 31 מחוזות איראן, נתון שמעיד על היקף חסר תקדים של ההתקוממות נגד המשטר.

במקביל, מאז יום חמישי איראן מנותקת כמעט לחלוטין מהאינטרנט, לאחר שהמחאה התרחבה והחריפה. המשטר חסם את הגישה לרשת במטרה למנוע הפצת תיעוד של האלימות ולהקשות על המפגינים להתארגן.

לפי נתוני ארגון המנטר את תעבורת האינטרנט, רמת החיבור במדינה עומדת על כ-1% בלבד מהשגרה, והערב נמסר כי חלפו כבר 96 שעות מאז תחילת הניתוק. שר החוץ האיראני הצהיר הבוקר כי חידוש שירותי האינטרנט ייעשה "רק בתיאום עם גורמי הביטחון". למרות השבתת האינטרנט מצליחים חלק מהמפגינים להפיץ סרטונים, באמצעות שירותי אינטרנט לווייני.

למרות ההרוגים, המעצרים ההמוניים והניתוק מהעולם, המפגינים באיראן ממשיכים לצאת לרחובות גם הערב, מה שמעיד על עומק הזעם הציבורי ועל נחישות המחאה - שנמשכת חרף המחיר הכבד.