לקראת עימות?

עושים שרירים: הכוחות המיוחדים של ונצואלה מפגינים יכולות בסרטון יוצא דופן | צפו

עם הגידול במספר התקיפות האוויריות נגד סירות החשודות בהברחת סמים מוונצואלה לארה"ב, גוברת האפשרות כי האזור כולו מתקרב למערכה רחבה יותר | המשטר בוונצואלה הכריז על גיוסם של 5,600 חיילים חדשים | המדינה אף פרסמה תיעוד מרשים של הכוחות המיוחדים מתאמנים לקראת עימות אפשרי (בעולם)

הסרטון של הכוחות המיוחדים בונצואלה (צילום: מתוך חשבון הטלגרם @VenezuelaNetwork)

בחודשים האחרונים הופכת ונצואלה לזירת עימות נפיצה, על רקע לחץ גובר שמפעילה על משטרו של הנשיא ניקולס מדורו.

הפריסה הצבאית האמריקאית באזור היא מהגדולות שנראו באמריקה הלטינית זה עשרות שנים. עם הגידול במספר התקיפות האוויריות נגד סירות החשודות בהברחת סמים מוונצואלה לארה"ב, גוברת האפשרות כי האזור כולו מתקרב למערכה רחבה יותר.

ממשל טראמפ כבר ביצע לפחות 22 תקיפות נגד סירות בשטחי הים הקריבי והאוקיינוס השקט מאז תחילת ספטמבר. לפחות 87 בני אדם נהרגו, על פי נתוני הממשל.

בינתיים, כדי לייצר הרתעה הכריז המשטר בוונצואלה על גיוסם של 5,600 חיילים חדשים שהושבעו לצבא בטקס רחב היקף בעיר הבירה קראקס. זהו אחד מגיוסי החירום הגדולים ביותר בשנים האחרונות. מטרתו, כך מודים גורמים בוונצואלה, להתמודד עם האפשרות של עימות ישיר.

המדינה אף פרסמה תיעוד מרשים של הכוחות המיוחדים מתאמנים לקראת עימות אפשרי.

לצד האיום הצבאי, דווח לאחרונה בניו יורק פוסט כי ממשל טראמפ בוחן מסלולים דיפלומטיים, ובהם האפשרות שמדורו יגלה לאחת ממדינות המפרץ, ובראשן קטאר. על פי הדיווחים, טראמפ הציע את הרעיון למדורו בשיחתם האחרונה. מדורו מצידו הגיב ברשימת תנאים שתחתם הוא מוכן לשקול את ההצעה.

