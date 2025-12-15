כיכר השבת
אנבידיה חושפת מהפכה בתחום הבינה המלאכותית: המודל שכל מתכנת יוכל לעצב בעצמו

חברת אנבידיה חשפה דור חדש של מודלים פתוחים בתחום הבינה המלאכותית | החברה מציינת שהם מהירים, חכמים וזולים יותר מהדגמים הקודמים שלה (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

חברת אנבידיה חשפה היום (שני) דור חדש של מודלים פתוחים בתחום הבינה המלאכותית. החברה מציינת שהם מהירים, חכמים וזולים יותר מהדגמים הקודמים שלה, זאת על רקע התפשטות מודלים פתוחים שמפותחים במעבדות סיניות.

מודל פתוח (Open‑Source Model) בבינה מלאכותית הוא מודל שבו הקוד, המודל המאומן ולעיתים גם הנתונים בהם השתמשו לאימון זמינים לציבור, כך שכל אחד יכול להשתמש בו, לבדוק אותו, לשנות אותו או לשלב אותו במערכות שלו.

אנבידיה נחשבת בעיקר כספקית שבבים שבהם משתמשות חברות כמו OpenAI לאימון מודלים סגורים בתשלום. החברה מציעה גם מגוון מודלים משלה, לשימוש במחקרים או על ידי חברות אחרות.

המודלים החדשים, השייכים למשפחת Nemotron, מיועדים למשימות כתיבה, תכנות ומשימות מורכבות אחרות. הדגם הקטן ביותר, Nemotron 3 Nano, הושק היום, בעוד שני דגמים גדולים יותר צפויים להגיע במחצית הראשונה של 2026. החברה ציינה שהדגם החדש יעיל יותר מהקודם, זול יותר להפעלה ומשיג ביצועים טובים יותר במשימות ארוכות ומורכבות.

המודלים מוצעים כקוד פתוח, וזאת בזמן שמודלים פתוחים של חברות סיניות כמו DeepSeek, Moonshot AI וקבוצת עליבאבא זוכים לשימוש נרחב בתעשייה. במקביל, חברות כמו מטא שוקלות מעבר למודלים סגורים, מה שמציב את אנבידיה כאחת הספקיות המרכזיות בארצות הברית של מודלים פתוחים.

קארי בריסקי, סגנית נשיא בתחום תוכנות AI גנרטיביות לעסקים באנבידיה, הסבירה שהחברה שואפת לספק מודל אמין למשתמשים, תוך פרסום הנתונים והכלים שבהם השתמשו לאימון המודל, כדי לאפשר לממשלות ולעסקים לבדוק את הבטיחות ולהתאים את המודל לצרכיהם.

