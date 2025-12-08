כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה ע"י הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג ( צילום: ש.פ.ה. )

למעלה משלושים אלף איש גדשו את היכל בית המדרש הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק, לצד היכלי הטישים ואולמות השמחה במרכז העולמי, ל"אסיפת הצלה נגד פגעי הטכנולוגיה", כינוס ענק שכינס המשפיע הגה"צ הנודע רבי צבי מאיר זילברברג, במטרה קדושה לעורר את הלבבות על הסכנות האורבות בשימוש באינטרנט ובחידושים הטכנולוגיים של העת האחרונה, דוגמת ה-AI.