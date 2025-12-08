למעלה משלושים אלף איש גדשו את היכל בית המדרש הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק, לצד היכלי הטישים ואולמות השמחה במרכז העולמי, ל"אסיפת הצלה נגד פגעי הטכנולוגיה", כינוס ענק שכינס המשפיע הגה"צ הנודע רבי צבי מאיר זילברברג, במטרה קדושה לעורר את הלבבות על הסכנות האורבות בשימוש באינטרנט ובחידושים הטכנולוגיים של העת האחרונה, דוגמת ה-AI.
הכינוס, שנחשב בשנים האחרונות לאחד האירועים הגדולים ביהדות החרדית, משך אליו קהל רב ומגוון שהגיעו בהמוניהם במבצע מיוחד באמצעות אוטובוסים מכל קצוות הארץ, מדן ועד באר שבע.
גולת הכותרת של הערב הייתה דרשתו המרכזית של המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, מגדולי מעוררי הלבבות בדורנו. המשפיע דיבר במשך שעה ארוכה בדברים חוצבי להבות, בהם עמד על חומרת האינטרנט אשר "רבים הפילה חללים" ועל הסכנות העצומות הטמונות בשימוש בבינה מלאכותית (AI), עליה הרחיב בפירוט תוך שהוא מביא סיפורים ועובדות מזעזעות מכלי ראשון.
בשל קהל המשתתפים הרחב והצורך להנגיש את המסר לכלל ישראל, דאגה ההפקה לסטנדרטים יוצאי דופן, דבריו של המשפיע תורגמו במקום על ידי מתורגמנים מיוחדים, אשר שידרו את המסר לאלפי אוזניות בשפות עברית ואנגלית, מה שאפשר לכלל המשתתפים לקבל את המסר בצורה בהירה.
במעמד השתתפו גדולי תורה מכל החוגים, שהגיעו לחזק את מסר ההצלה: בראש המשתתפים נצפה הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, אב"ד מערב בני ברק. לצידו נכח המקובל הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ. בנוסף השתתפו בני האדמו"רים מויז'ניץ, תולדות אברהם יצחק, ספינקא, נדבורנה, דארג ועוד.
בסיום דבריו הנרגשים, קיבל המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג עול מלכות שמים.
לאחר מכן, אלפים מבין המשתתפים עברו לפני המשפיע, והתחייבו באופן פומבי להתנזר כליל מהשימוש באינטרנט וזכו לקבל את ברכתו.
