הקלטה של בכיר ב'דגל התורה' חושפת את ההסכם בין צה"ל לעסקנים הליטאיים, הסכם לפיו המשטרה הצבאית לא תיכנס לבצע מעצר תלמידי ישיבות שהוגדרו כ'עריקים' בערים חרדיות.

התוצאה של ההסכם החשאי הובילה לכך שכל תלמידי הישיבות שנעצרו עד כה במעצרים יזומים של המשטרה הצבאית היו מבני עדות המזרח.

הבכיר שהוקלט הוא מנחם שפירא, מי שעומד בראש הארגון של 'דגל התורה' לעזרה לתלמידי ישיבות שהוגדרו כעריקים.

שפירא שוחח עם הורים לתלמידי ישיבות וההקלטה נחשפה הבוקר (שני) לראשונה בגלי צה"ל.

לדברי שפירא, יש ל'דגל התורה' הסכם עם המשטרה הצבאית שאנשיה לא ייכנסו לערים חרדיות: "לערים החרדיות לגמרי, יש לנו הסכם איתם, שלכאן הם לא נכנסים".

כאמור, התוצאה של ההסכם הובילה למצב בו המשטרה הצבאית מבצעת את המעצרים רק בערים מעורבות, שם מתגוררים לרוב תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח.

כזכור, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תקף בחודשים האחרונים, במהלך שיעורו השבועי, את מעצר תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח ואמר: "הם עוצרים בעיקר ספרדים, יודעים שהאימא חלשה, האבא חלש. צריכים לחזק אתכם. מה זה פה רוסיה? יש פה שלטון קומוניסטי? בולשביקים? הולכים ועוצרים בחורי ישיבות באמצע הלילה דופקים בדלת חזק, לא תפתחו את הדלת שימו לב בעינית מי זה, צריכים להיות חזקים, השם יעזור שתעבור התקופה הזו, זו תקופה קשה".

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבות באר התלמוד ויקירי ירושלים, הוסיף בחריפות: "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".