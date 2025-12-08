שר העליה והקליטה, אופיר סופר, שהודיע בשבוע שיצביע נגד חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות שהוצג בוועדת חוץ וביטחון, חושף בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי ביקש פגישה עם השר לשעבר אריאל אטיאס, שמנהל את המו"מ על החוק מצד הסיעות החרדיות, וסורב. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

לדבריו: "שנה שלימה שתקתי, ניסתי להפיגש עם דרגים פוליטיים בכירים ודחו אותי בדוגמאות כאלה ואחרות. כשביקשתי להיפגש עם אריאל אטיאס, הוא אמר 'בשמחה, ניפגש' ואז לאחר מכן הוא הודיע שהוא נאלץ לדחות את הפגישה, הזמן שלו זמן יקר, הוא איש עסקים, אופיר סופר הולך לדבר על מהות...".

כאמור, הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'