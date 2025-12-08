כיכר השבת
השר אופיר סופר חושף: ביקשתי פגישה עם אריאל אטיאס - וסורבתי | צפו

השר אופיר סופר, שהודיע שיצביע נגד חוק הגיוס שהוצג בוועדת חוץ וביטחון, חושף כי ביקש פגישה עם אריאל אטיאס, שמנהל את המו"מ על החוק, וסורב | הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת' (חרדים)

סופר על אטיאס | הריאיון המלא, הערב

שר העליה והקליטה, אופיר סופר, שהודיע בשבוע שיצביע נגד והסדרת מעמד תלמידי הישיבות שהוצג בוועדת חוץ וביטחון, חושף בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי ביקש פגישה עם השר לשעבר אריאל אטיאס, שמנהל את המו"מ על החוק מצד הסיעות החרדיות, וסורב. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

לדבריו: "שנה שלימה שתקתי, ניסתי להפיגש עם דרגים פוליטיים בכירים ודחו אותי בדוגמאות כאלה ואחרות. כשביקשתי להיפגש עם אריאל אטיאס, הוא אמר 'בשמחה, ניפגש' ואז לאחר מכן הוא הודיע שהוא נאלץ לדחות את הפגישה, הזמן שלו זמן יקר, הוא איש עסקים, הולך לדבר על מהות...".

כאמור, הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'

9
למה ליפגש איתך שהוא יודע את השאלה והתשובה
יוסף חיים נעים
8
זה תיאור ילדותי של פוליטיקה. פגישות נדחות כל הזמן זה לא מדד לשום דבר ואין זה רציני שנבחר ציבור בכיר מציג דחיית פגישה כאילו היא פגיעה לאומית במדינה מתנהלים תהליכים ולא כל סדר יום של איש עסקים או פוליטיקאי חייב להתיישר עם רצונו של השר שימוש בדחייה טכנית כדי לבנות נרטיב קורבני זו מניפולציה תקשורתית לא
ניסים
7
הרי כולנו יודעים מה אתה באמת רוצה חוק שמציב יעדי גיוס ואנחנו חרדים עובדים ולומדים רוצים חוק שמכיר בלומדי תורה בלי איומים אז מה זה קשור לדחו אותך? מעמד בחורי הישיבות לא תלוי בלו"ז של פוליטיקאי אם אתה מתנגד להסדרה תגיד זאת ביושר
רוני
6
איזו מהות? המהות שלך יעדי שירות ומודלים שמפעילים לחץ המהות שלי כחרדי חוק שמכיר בלומדי התורה מתוך כבוד,בלי כפייה אז כשאתה אומר “מהות” אתה מתכוון מהות שמאיימת עלינו וכשאתה אומר “אני הולך לדבר על מהות” אחרי שנה של שתיקה זה נשמע כמו הצהרה ריקה
משה
5
שנה של שתיקה אינה ענווה היא חוסר אחריות אם היה לך עקרון היית מציג אותו בדיונים במסמכים ובוועדות עכשיו כשאתה רואה שהחוק מתקדם אתה נזכר לדבר זה לא ערכים זו דרמה אישית הציבור עובד ולומד לא יכול להרשות לעצמו לשבת בחוסר עשייה במשך שנה, אז איך אתה יכול?
אמנון
4
דחיית פגישה אינה עניין מהותי הציבור החרדי רוצה חוק שקט ברור ומכבד ולא תלוי ברגשות או ביומן של פוליטיקאים להפוך דחייה למלחמה זו רגשנות אישית לא עקרון ציבורי
יצחק ישראל
3
סופר בוחר להציב את עצמו כקורבן אבל למעשה הוא נגד הסדרה מכבדת לומדי תורה, צריך חוק ברור יציב מכבד ומחייב כבוד הדדי דחיות פגישות, “זמן יקר” ושנה של שתיקה אינם מהות הם רק דרמות אישיות. החוק צריך להגן על עיקרון התורה לא על האגו של הפוליטיקאים
זאב
2
שנה של שתיקה = כשל מנהיגותי
חיים
1
אופיר סופר=נפתלי בנט=יאיר לפיד=מנסור עבאס=
הכל לכאורה..

