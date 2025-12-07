קמפיין גיוס הכספים 'והקימותי', שהוקם להצלתה והמשך קיומה של 'אם הישיבות' בראשות מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ’, סיים את השלב הראשון עם הצלחה מרשימה.

על פי העדכונים שהתקבלו, בשלושה ימי קמפיין, נאספו 41,357,797 ש"ח (ארבעים ואחד מיליון שלוש מאות חמישים ושבעה אלף שבע מאות תשעים ושבעה שקלים!).

הסכם הענק וחסר התקדים שנאסף, הגיע מ-24,165 תורמים, כאשר ממוצע התרומה היה - 1,711 שקלים.

ההתחייבויות העיקריות היו בכנס ביום ראשון שעבר באולמי די סיטי, שם נאספו אלפי בני תורה וקיבלו על עצמם התחייבות גדולות למען הקמת הישיבה.

אחרי ההתחייבויות במעלה אדומים, עיקר המאמץ נרשם בין יום שלישי לליל שישי, כאשר אז החל גיוס הכספים בפועל. במשך 72 שעות, עשרות אלפי התורמים הצליחו לעשות יחד את הלא-ייאמן.

בשעת ערב של ליל שישי, כשהקמפיין חצה את רף ארבעים מיליון שקלים. מאות בחורים פרצו בריקודים מחוץ למבנה הישיבה ורגעים ארוכים של התעלות שטפו את המקום. למרות ההישג, הקמפיין לא עצר והסכום המשיך לטפס עד הנעילה, אז התקבל הנתון של 41,359,091 שקלים.

בחצות הלילה נערך באולמי ארמונות חן אירוע סיום חגיגי, במהלכו הוענק לראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ' הצ'ק הגדול עם הסכום הסופי על ידי מנהלי קמפיין הגיוס.

יצוין, כי על פי נתוני 'גוגל טרנדס', הביטוי 'והקימותי' המריא לכמעט בראש רשימת מנוע החיפוש הפופולרי ביותר בישראל.

כזכור, המבצע כולו הגיע לאחר פסיקת הבורר דוד חשין, שהותירה את הישיבה בטלטלה עמוקה. החלטת ראש הישיבה להקים ועד הצלה הציתה גל התגייסות שהלך והתרחב עד להצלחה שרשומה על שם חברת קאפ, קוזמאצ', בקטע אחר, בלומנטל-חדד, בולדוזר ועוד.

"הנתונים מוכיחים כי יש כאן ציבור שמגן על ביתו הרוחני. ברגעי מבחן, הלב היהודי פועם. לפעמים גם ארבעים ואחד מיליון שלוש מאות חמישים ושבעה אלף שבע מאות תשעים ושבעה שקלים אינם מספר. הם הצהרה", אמרו בוועד ההצלה עם סיום המגבית ההיסטורית.