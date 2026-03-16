אחרי ציפייה ארוכה: הכירו את הרב החדש שינהיג את קרית אונו

הרב יצחק ורדי (43) נבחר לרבה הראשי של קרית אונו בתום הליך בחירה רשמי. המינוי, שזכה לתמיכה רחבה, נועד להעניק הנהגה תורנית יציבה ולהנגיש שירותי דת לכלל הקהילות בעיר (חרדים)

מינוי רב העיר לקרית אונו (צילום: המשרד לשירותי דת)

בתום הליך בחירה סדור ומקצועי, הכריזה אמש ועדת הבחירות בראשות הדיין הגר"י אלמליח על בחירתו של רבי יצחק ורדי לתפקיד רב העיר קרית אונו.

המינוי, שזכה לתמיכה רחבה בגוף הבוחר, מסמל צעד משמעותי לביסוס הזהות היהודית והיציבות הרוחנית בעיר.

הרב יצחק ורדי (43), דמות מוכרת ומוערכת בקרית אונו, מכהן בשנים האחרונות כמורה הוראה בבתי כנסת בעיר. הרב, בוגר הישיבה הגבוהה 'ברכי יוסף', מחזיק בכושר לרב עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל ונחשב לדמות המסוגלת לחבר בין המגזרים השונים. בחירתו ברוב של 21 קולות מסמנת את האמון הרב לו הוא זוכה מצד נציגי הציבור והקהילה.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת: "יציבות רוחנית לעיר"

במשרד לשירותי דת הביעו סיפוק רב מהשלמת המהלך, המהווה חלק ממדיניות המשרד לאיוש רבני ערים במינויי קבע. מנכ"ל המשרד, יהודה אבידן, בירך על הבחירה ואמר: "מדובר בצעד חיוני לשיפור איכות שירותי הדת. אני סמוך ובטוח כי הרב ורדי יפעל להנגשת יהדות במאור פנים ויעניק הנהגה תורנית מחויבת לכלל חלקי העם בקרית אונו".

אבידן הודה ליו"ר הוועדה הדיין הרב יצחק אלמליח ולחבריה, וכן לראש עיריית קרית אונו, הגב' מיכל רוזנשטיין, על שיתוף הפעולה הפורה שהוביל לסיומו המיוחל של ההליך.

