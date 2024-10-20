בשבת האחרונה, פרצה שריפה קשה בבית הכנסת "עץ חיים" בקרית אונו, בה נשרף כליל בית הכנסת יחד עם שבעה ספרי תורה וספר הפטרה. היום, בשעה 12:00 יתקים במקום יום שכולו תורה, בשעה 16:00 תיערך ברחבת בית הכנסת עצרת תפילה והתעוררות ובשעה 18:45 יחל מסע לוויה המוני לגווילי ספרי התורה מבית הכנסת לבית העלמין ירקון שם ייטמנו בכדי חרס מיוחדים
שאלי שרופה באש: בשריפה שפרצה בשבת האחרונה, ערב חג השבועות, בבית הכנסת "עץ חיים", ברחוב הנביאים בקרית אונו, נשרפו כליל שבעה ספרי תורה וספר הפטרה מקלף. הבוקר, הגיעו מתנדבי זק"א תל אביב לבית הכנסת, למלאכת איסוף גווילי ספרי התורה שעלו באש, בפיקוח הרב רצון ערוסי והרב יעקב רוז'ה. מסע הלוויה המוני לגווילים השרופים ייערך לקראת סוף השבוע
שר האוצר בעקבות הדו"ח שפרסמה המכללה בקרית אונו: "במגזר החרדי, המסורת מחייבת את הגברים לשבת בישיבה וללמוד תורה ואת הנשים לשבת בביתן. המדינה לא אשמה במצב". שטייניץ הגדיל לעשות והשווה את הנעשה במגזר החרדי למתרחש במדינות ערב (כלכלה, בארץ)