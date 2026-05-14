התכנון המזעזע: המחבל שמע שמגיעים ישראלים, חיכה בטנדר - ואז ניגח

כתב אישום חמור הוגש נגד דואס חסון, המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני בו נרצח יהודה שרמן ז"ל סמוך לכפר בית אמרין. על פי כתב האישום, המחבל ניגח במכוון ובערמה את רכב השטח שבו נסעו שרמן ושני אזרחים נוספים, וכתוצאה מכך הידרדר הרכב לצוק תלול – מה שהוביל למותו של שרמן ולפציעת נוסע נוסף. המחבל מואשם בעבירת גרימת מוות בכוונה, המקבילה לעבירת רצח, ובניסיון לרצח של יתר יושבי הרכב (חדשות)

שרמן הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

התביעה הצבאית באזור יהודה ושומרון הגישה היום (חמישי) לבית המשפט הצבאי את כתב האישום נגד דואס חסון, בגין ה הקטלני בו נרצח יהודה שרמן הי"ד.

מפרטי כתב האישום עולה תמונה קשה של תכנון מוקדם ורצח בדם קר, כאשר המחבל ארב לאזרחים ישראלים שהגיעו לאזור מגוריו.

האירוע התרחש ב-21 במרץ 2026, לאחר שהנאשם קיבל מידע על כך שאזרחים ישראלים נוסעים לכיוון הכפר בית אמרין. עם קבלת המידע, יצא המחבל בטנדר שבבעלותו והמתין בנקודה אסטרטגית בסמוך לדרך המובילה לכפר, תוך שהוא מחפש הזדמנות לפגוע ביהודים שנקרו בדרכו.

כאשר הבחין המחבל בשלושה ישראלים הנוסעים ברכב שטח מסוג ריינג'ר, הוא החל לעקוב אחריהם בנסיעה. הוא המתין לרגע שבו הרכב האט את מהירותו בסמוך למדרון תלול במיוחד, ואז האיץ וניגח בעוצמה רבה ובמכוון את חלקו האחורי של הרכב.

מעוצמת הפגיעה הקשה, הרכב עף מהשביל והתגלגל במורד הצוק התלול. יושבי הרכב נזרקו מתוכו במהלך ההידרדרות הקשה, דבר שהביא למותו המיידי של יהודה שרמן הי"ד ולפציעתו של אזרח נוסף שהיה עמו.

כתב האישום המפורט מייחס לחסון עבירה של גרימת מוות בכוונה, שהיא העבירה המקבילה לרצח בחוק הצבאי, לצד עבירות של ניסיון לגרימת מוות בכוונה של שני הנוסעים הנוספים ששרדו את הפיגוע.

בנוסף לכך, מואשם המחבל בשיבוש הליכי משפט ובעבירות של החזקת כלי נשק ללא היתר. מדובר בפיגוע שבוצע באמצעות רכב ככלי נשק, שיטה המוכרת ממקרים קודמים של טרור בדרכי יהודה ושומרון, המנצלת את תנאי השטח המאתגרים כדי לגרום לתוצאות קטלניות.

עם הגשת כתב האישום, עתרה התביעה הצבאית לבית המשפט בבקשה לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, נוכח המסוכנות הרבה הנשקפת ממנו והראיות שנאספו. בית המשפט הצבאי נעתר לבקשה והורה על הארכת מעצרו עד להחלטה אחרת, כאשר הדיון בבקשת המעצר עד תום ההליכים נקבע ל-2 ביוני 2026. במקביל, בצה"ל מציינים כי התביעה הצבאית מלווה את בני משפחת שרמן ועומדת עמם בקשר רציף כדי להבטיח את מיצוי זכויותיהם כנפגעי עבירה לאורך כל ההליך המשפטי.

