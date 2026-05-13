הונאת ענק בהיקף של חצי מיליון שקלים נחשפה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד בני זוג פלסטינים, עלי חניחן (57) וסוהא חניחן (44), תושבי חלחול שביהודה ושומרון, המגולל מסכת שיטתית ומחוכמת של התחזות ומרמה שנמשכה למעלה מעשרים שנה.

על פי האישום, בני הזוג הצליחו "להסתנן" למרשם האוכלוסין הישראלי, לזכות באזרחות עבור עצמם ועבור ששת ילדיהם, ולקבל מהמדינה קצבאות והטבות בשווי מאות אלפי שקלים – הכל על בסיס זהותה של תינוקת ישראלית שנפטרה.

מכתב האישום המפורט, שהגיש עו"ד גיורא חזן מפרקליטות מחוז דרום (פלילי), עולה כי שורשי הפרשה נעוצים בשנת 1998, אז נישאו הנאשמים בחלחול. זמן קצר לאחר מכן, הם קשרו קשר מתוחכם להונות את רשויות המדינה במטרה להשתקע בישראל ולקבל זכויות השמורות לאזרחיה.

לצורך כך, יצרו הנאשמים קשר עם אזרחית ישראלית תושבת ערערה בנגב. לבתה של האישה אירעה טרגדיה שנים קודם לכן – היא נפטרה זמן קצר לאחר לידתה, אך מותה מעולם לא דווח לרשויות.

תמורת אלפי דינרים ירדניים, קיבלו בני הזוג את פרטיה האישיים של התינוקת המנוחה. בשלב הבא, התייצבה סוהא בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה בבאר שבע, מלווה בעלי ובאמה של המנוחה. היא התחזתה לבת שנפטרה, ועל בסיס המצג המזויף והמסמכים שהוצגו, נרשמה במערכת כאזרחית ישראלית וקיבלה תעודת זהות על שמה.

ההונאה לא נעצרה שם. כדי להסדיר את מעמדו של עלי, ולמרות שהיו נשואים כדין בחלחול, התייצבו בני הזוג בבית הדין השרעי בישראל ונרשמו כזוג שנישא לראשונה. זה היה הצעד הראשון בהליך "איחוד משפחות" כוזב, שנועד להעניק לעלי מעמד של קבע בישראל על בסיס אזרחותה "הישראלית" של אשתו.

לאורך השנים, לפי כתב האישום, המשיכו הנאשמים לתחזק את ההתחזות, תוך הגשת בקשות שונות לרשויות המדינה, חידוש אישורי שהייה ותצהירים כוזבים שהתבססו על הזהות המזויפת של סוהא.

במסגרת חייהם ה"ישראליים" המזויפים, קיבלו בני הזוג לאורך השנים סדרה ארוכה של זכויות והטבות מהמדינה. ששת ילדיהם נרשמו כאזרחים ישראלים לכל דבר ועניין, מכוח האזרחות המזויפת של אמם. הם נהנו מטיפולים רפואיים, וקיבלו קצבאות מהביטוח הלאומי.

על פי כתב האישום, ההיקף הכספי של הקצבאות והמענקים שהתקבלו במרמה עומד על כ-515 אלף שקלים. בנוסף, מיוחסות להם פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקור הכספים, וכן שהייה בלתי חוקית בישראל לאורך שנים.

לנאשמים יוחסו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות, עבירות הלבנת הון וכניסה לישראל שלא כדין. במקביל להגשת כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצר עד תום ההליכים.

בבקשה זו, הדגיש עו"ד חזן את החומרה הרבה של המעשים, וכתב כי הם מצביעים על סיכון לציבור הנשקף מהם: "קליטה של משפחה פלסטינית שלמה לתוך מדינת ישראל כאזרחים מן השורה, הינה מעשה שיש בו סיכון משמעותי לביטחון הציבור".

בנוסף, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על חילוט רכושם של הנאשמים, הכולל כלי רכב ומשאית שבבעלותם, ככל שיורשעו בעבירות המיוחסות להם, בשווי העבירות. התיק נחקר על ידי אח"מ יהודה במשטרת ישראל.