שבוע אחרי שדרס את הצועדים בתהלוכת חב"ד; הנהג המשתולל הואשם

רגעי המעצר הדרמטיים

יחידת התביעות המשטרתית של מרחב הנגב הגישה היום (שלישי) כתב אישום לבית המשפט נגד תושב ערערה בנגב בן 32, בגין שורה של עבירות מסכנות חיים שביצע במהלך חגיגות ל"ג בעומר בבאר שבע. הנאשם הואשם בנהיגה בשכרות כבדה, פגיעה בהולכי רגל, עזיבת זירת תאונה והתנגדות למעצר.

כזכור, האירוע התרחש בשיא החגיגות ברחוב הרב אביגדור המאירי, בעת שמאות משפחות וילדים צעדו בתהלוכה המסורתית של חב"ד לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי. הרחוב היה סגור הרמטית לתנועה ואובטח על ידי כוחות משטרה גדולים, אולם הנאשם בחר להתעלם מהחסימות ופרץ לתוך מסלול הצעדה.

הנהג החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

על פי כתב האישום, הנאשם החל להאיץ את רכבו בתוך קהל הצועדים הצפוף, כשהוא זורע בהלה המונית ומאלץ את החוגגים לזנק לצדי הדרך כדי להציל את חייהם. במהלך נסיעתו הפרועה, פגע הנאשם במספר הולכי רגל וכן במעקה בטיחות שהוצב במקום. מיד לאחר הפגיעה, במקום לעצור ולהגיש עזרה לנפגעים כמצופה וכנדרש בחוק, בחר הנאשם לנטוש את הרכב באמצע הכביש ולהימלט רגלית מהזירה. לוחמי חטיבת סה"ר, יחד עם שוטרי תחנת באר שבע ולוחמי מג"ב שהיו פרוסים לאורך הציר, פתחו באופן מיידי במרדף רגלי ורכוב נחוש אחר החשוד.

ריכוז אלכוהול פי שניים מהמותר

נקודת השפל בסיפור נחשפה עם הבאתו של החשוד לבדיקת שכרות. על פי ממצאי המעבדה המשטרתית, בגופו של הנאשם נמצא ריכוז אלכוהול של 534 מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף – כמות הגבוהה ביותר מפי שניים מהרף המותר בחוק לנהג רגיל.

במשטרה מדגישים כי נהיגה במצב של שכרות כה מתקדמת, בוודאי בתוך אזור עמוס בהולכי רגל וילדים, היא בבחינת "פצצה מתקתקת". העובדה שהאירוע הסתיים בפציעות קלות בלבד מוגדרת בפי גורמי האכיפה כנס גלוי, שכן דהירה לתוך המון אדם תחת השפעת אלכוהול היא מתכון בטוח לאסון כבד ורב-נפגעים.

שלושה נפגעים פונו לבית החולים

כתוצאה מהפגיעה נזקקו מספר בני אדם לטיפול רפואי. על פי דיווח של דוברות מד"א, חובשים ופרמדיקים שהגיעו במהירות למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני ופינו לבית החולים סורוקה שלושה נפגעים במצב קל: ילדה בת 4 שסבלה מחבלת ראש, צעיר כבן 19 ואישה כבת 40 עם חבלות בגפיים.

לצד הגשת כתב האישום, הגישה המשטרה בקשה להמשך מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשה נטען כי מדובר באדם המהווה סכנה ממשית לשלום הציבור, הן בשל הנהיגה תחת השפעת אלכוהול והן בשל הניסיון להימלט מהדין לאחר שפגע באזרחים.

משטרת ישראל מבהירה כי תמשיך לגלות אפס סובלנות כלפי נהגים המסכנים את משתתפי אירועי הדת והמסורת, ותפעל בכל האמצעים המבצעיים והמשפטיים כדי להרחיק נהגים מסוכנים מסוג זה מהמרחב הציבורי למשך זמן רב.