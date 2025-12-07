כיכר השבת
היכונו לחסימות

ברקע הניסיון להעברת חוק הגיוס: הפלג הירושלמי יפגין מחר במרכז

על רקע הניסיונות לקידום חוק הגיוס לחרדים, לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, הרצ"פניקים מתכננים להפגין מחר | על מידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', המחאה נגד התקדמות חוק הגיוס מתוכננת להתקיים באזור המרכז, בשעות אחר הצהריים | יודגש כי המהלך אינו סופי לעת עתה, וייתכן שיבוטל לבסוף (חרדים)

הפגנות הרצ"פניקים בעבר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ברקע הניסיונות לקידום לחרדים, שמקודם בוועדת חוץ וביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, הרצ"פניקים - הפלג המשויך לראש הישיבה הרב צבי פרידמן מתכננים להפגין מחר (שני) במרכז.

על פי מידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', המחאה נגד התקדמות חוק הגיוס מתוכננת להתקיים באזור המרכז, בשעות אחר הצהריים. יודגש כי המהלך אינו סופי לעת עתה, וייתכן שיבוטל לבסוף.

במקביל, על פי דיווח כתב לענייני חרדים בחדשות 13 יואלי ברים, ההפגנות צפויות להתקיים בשעה 16:30 בכביש גהה. 

בתוך כך, יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט השתתף הערב באירוע של הליכוד בירוחם התייחס לחוק שמקודם בוועדה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, וטען כי "חוק הגיוס הזה הוא הדבר הכי צודק וחכם במדינה ועושה היסטוריה".

לדבריו, "מי שלומד תורה אנחנו מכבדים אותו כי זו מדינה יהודית, ומי שלא - הולך לצבא. מה הבעיה? שהליכוד עושה את זה. בליכוד הציבור הוא הריבון, הציבור הליכודי הוא ציבור חכם, רוצה את טובתו של העם וחושב תמיד על העתיד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר