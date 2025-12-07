ברקע הניסיון להעברת חוק הגיוס: הפלג הירושלמי יפגין מחר במרכז

ברקע הניסיונות לקידום חוק הגיוס לחרדים, שמקודם בוועדת חוץ וביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, הרצ"פניקים - הפלג המשויך לראש הישיבה הרב צבי פרידמן מתכננים להפגין מחר (שני) במרכז.

על פי מידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', המחאה נגד התקדמות חוק הגיוס מתוכננת להתקיים באזור המרכז, בשעות אחר הצהריים. יודגש כי המהלך אינו סופי לעת עתה, וייתכן שיבוטל לבסוף.

במקביל, על פי דיווח כתב לענייני חרדים בחדשות 13 יואלי ברים, ההפגנות צפויות להתקיים בשעה 16:30 בכביש גהה.

בתוך כך, יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט השתתף הערב באירוע של הליכוד בירוחם התייחס לחוק שמקודם בוועדה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, וטען כי "חוק הגיוס הזה הוא הדבר הכי צודק וחכם במדינה ועושה היסטוריה".

לדבריו, "מי שלומד תורה אנחנו מכבדים אותו כי זו מדינה יהודית, ומי שלא - הולך לצבא. מה הבעיה? שהליכוד עושה את זה. בליכוד הציבור הוא הריבון, הציבור הליכודי הוא ציבור חכם, רוצה את טובתו של העם וחושב תמיד על העתיד".