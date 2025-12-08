מוכרים את הדירה הישנה ועוברים לבית ענק עם משכנתא ללא ריבית

שוק הנדל"ן בישראל חוזר לעלות, אך דווקא בתקופה זו נפתחת בפני משפחות משפרי דיור ומשקיעים אחת ההצעות הנדירות ביותר שנראו בשנים האחרונות: משכנתא לבית חדש בריבית 0%. קבוצת רם אדרת וסלעית, מהחברות המובילות בענף הבנייה, משיקה מבצע ייחודי שבמסגרתו משפחות שמוכרות את דירתן הישנה, מקבלות מימון לבית החדש ב"אדרת בגני איילון" ללא ריבית כלל. מדובר בתנאי מימון היוצרים חיסכון של מאות אלפי שקלים, והופכים חלום של בית גדול במרכז הארץ למציאות.

המהלך משתלב עם מגמה ברורה בקרב משפחות רבות: הרצון לשדרג את איכות החיים. "נמאס להצטופף, הילדים צריכים מרחב, והחלום על בית עם כניסה פרטית כבר לא עניין של מותרות אלא צורך אמיתי," מסבירים ברם אדרת. מבצע הריבית 0% מעניק לרוכשים יתרון משמעותי, במיוחד בתקופה שבה הריביות הממוצעות במשק עדיין גבוהות. "משפחה שמוכרת את דירתה היום, לא צריכה להיכנס להרפתקה כלכלית. כעת, יש לה מסלול שמבטיח יציבות, ודאות וחיסכון עצום לאורך שנים."

פרויקט "אדרת בגני איילון", המוקם בלב אחיסמך, מציע חוויית מגורים המשלבת תחושת בית פרטי עם נגישות מלאה למרכז הארץ. זהו פרויקט בוטיק יוקרתי הכולל 96 יחידות דיור בלבד – כל אחת מהן דירה דו־קומתית מרווחת במיוחד, בתצורה של דירות גן עם חצר רחבה או דופלקסי גג עם מרפסות ענקיות ומפלס גג פתוח.

שטח הדירות מגיע לכ־250 מ"ר כולל מרפסות, תכנון כמעט נדיר באזור המרכז. מדובר בבתים גדולים, עם שישה חדרים, חללים פתוחים, מטבח רחב ומשודרג, וכניסה פרטית לכל יחידה. התחושה היא של וילה – רק במחיר שפוי ובהישג יד.

הדירות תוכננו על ידי משרד "אור אדריכלים", המתמחה בבנייה איכותית למשפחות. התכנון נותן מענה מושלם לצרכים של משפחות חרדיות: מרחבים לאירוח, חדרי ילדים גדולים, פינת משפחה, זרימת אוויר טבעית ושמש בכל שעות היום. המבקרים בדירה לדוגמה מספרים על "תכנון שלא רואים כמעט בפרויקטים חדשים. כל פרט במקום, כל חלל מרגיש גדול, נעים ומזמין."

שכונת גני איילון - אחיסמך הפכה בשנים האחרונות לאחת השכונות המבוקשות בציבור החרדי. מאות משפחות איכותיות כבר מתגוררות בה, מה שיוצר אווירה קהילתית חזקה ומגוונת, עם מוסדות חינוך, בתי כנסת, גני ילדים, מרכז מסחרי, פארקים רחבים וטיילת חדשה לאורך נחל גזר – הכול במרחק הליכה.