זעם של ממש בצבא האמריקני לאחר שהתברר כי גורמים ישראלים מנהלים מעקב נרחב אחרי כוחות ארה"ב ובעלות הברית, המוצבים במפקדה האמריקנית החדשה בקריית גת.

על פי הדיווח הבוקר (שני) ב"גרדיאן" הבריטי, היקף איסוף המודיעין ב"מרכז התיאום האזרחי-צבאי" (CMCC) גרם למפקד האמריקני של הבסיס, הגנרל פטריק פרנק, לזמן עמית ישראלי לפגישה ולהבהיר לו - "ההקלטות חייבות להיפסק". גם אנשי צוות ומבקרים ממדינות אחרות העלו חששות מפני כך שישראל מקליטה בתוך הבסיס, צוין בדיווח, וחלקם התבקשו להימנע משיתוף מידע רגיש מחשש שהוא עלול "להיאסף ולהיות מנוצל". לפי הגרדיאן, הצבא האמריקני סירב להגיב לשאלות בנוגע לפעילות המעקב הישראלית, וצה"ל סירב להגיב לדרישתו של פרנק להפסיק את ההקלטות - וציין כי השיחות בתוך CMCC אינן מסווגות. ח"כ גלית דיסטל אטבריאן תקפה בחריפות את התקשורת: "דכאנית עד אימה" יוני גבאי | 12:01 מצה"ל נמסר בתגובה לדיווח בגרדיאן: "צה"ל מחוייב לתהליך הפסקת האש ושותף למאמצים השונים בCMCC. צה״ל מתעד ומסכם פגישות בהם הוא נוכח בפרוטוקולים, כפי שכל גוף מקצועי במאפיינים האלו מקיים, הדבר נעשה בצורה פתוחה ושקופה. יש לציין כי מדובר בשיחות לא מסווגות. הטענה כי צה״ל מרגל אחרי שותפיו בפגישות שבהן הוא לקח חלק הזויה. כל אמירה המעלה ספק לגבי מחויבות צה״ל להצלחת ה CMCC חסרת כל שחר ויש חשד כי נועדה לחבל בהצלחת המפקד ולהטיל דופי בכוונות המשתתפים אשר עד כה כבר סייעו ביצירת תנאים טובים יותר לעתידה של רצועת עזה".

נתניהו בביקור במפקדה האמריקאית בקריית גת ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

כזכור, המפקדה האמריקנית הוקמה באוקטובר כדי לפקח על הפסקת האש, לתאם סיוע ולגבש תוכניות לעתידה של רצועת עזה במסגרת תוכניתו בת 20 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה. ה-CMCC מאגד אנשי תכנון צבאיים מארה"ב, ישראל ומדינות נוספות כמו בריטניה ואיחוד האמירויות.

המפקדה פועלת בבניין רב-קומות באזור התעשייה של קריית גת. בעבר שימש המבנה את ארגון ה-GHF, שסיפק מזון בעזה - אך זכה לביקורת חריפה על ההתנהלות ברצועה ועל ריבוי הפלסטינים שנהרגו בעת שהמתינו בתור למזון. חבילות מזון רבות של הארגון עדיין מונחות במקום.

האמריקנים והישראלים יושבים כל אחד בקומה משלו, ולצידם משרדים של מדינות שותפות. בפנים, האווירה מזכירה מתחם סטארט-אפ "מוזר": אולם ענק בלי חלונות, מרופד בדשא סינתטי, לוחות מחיקים בכל מקום, וחדרים מאולתרים שבהם חיילים, דיפלומטים ועובדי סיוע נפגשים.

במקביל, השפה התאגידית האמריקנית הגיעה יחד עם הכוחות: פלסטינים בעזה מכונים לעיתים "משתמשי קצה", וכינויים קלילים ולעיתים חסרי רגישות נוספים משמשים חלק מהצוותים.

למשל, "ימי רביעי בריאים" עסקו בשיקום בתי החולים בעזה שהותקפו פעמים רבות, ובבתי הספר שלא פעלו מזה שנתיים. "ימי חמישי צמאים" מיועדים לשירותים ציבוריים - במקום שבו ילדים נהרגו בניסיון לאסוף מים, והיעדר תברואה מפיץ מחלות.