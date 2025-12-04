סותטיסאק רינטלאק ז"ל

גופתו של סותדיסאק רינתלאק, החלל החטוף שנחטף לעזה והוחזר בארון אמש, תוטס לתאילנד כבר בקרוב - ובעוד כיומיים צפויה להגיע לכפר שבו התגורר החטוף בתאילנד.

ב-Ynet דווח כי בתאילנד כבר נערכים להלוויה. הטקס המקומי כולל הבאה של המנוח לביתו, הלבשתו בבגדים שאהב והנחתו בארון. בהמשך שורפים את הגופה. אביו של סותדיסאק סיפר כי העצב אצלו גדול וכי אמו של סותדיסאק לא ישנה מאז קיבלה את ההודעה על כך שגופת בנה חולצה. סותטיסאק רינטלאק נולד בעיירה ראטנאווי, וגדל במחוז Nong Khai בצפון תאילנד. משפחתו מספרת שהמאכל האהוב עליו היה חביתה עם עגבניות. הפצ"רית לשעבר תשוחרר מחר מבית החולים איכילוב - וזה מה שצפוי לה דוד הכהן | 17:23 ההשפלה שהציתה דם ואש והעימות המסעיר עם המשפחה: כך חוסל אבו שבאב דניאל הרץ | 17:56 סותטיסאק ואחיו היו קרובים מאוד, ותמיד עשו הכל יחד, הוא דחף את סותטיסאק לעבור לישראל, וחשב שבארץ ימצא אישה. סותטיסאק עבד שנים רבות בחקלאות והגיע לישראל בשנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים, הוא הועסק במטעים בעוטף עזה ונחשב עובד חרוץ ואהוב בקרב חבריו לעבודה. ביום שבת, השבעה באוקטובר, בעת שביקר חבר סמוך למטעים של קיבוץ בארי, תקפו מחבלי חמאס את האזור וסותטיסאק נחטף יחד עם עובדים נוספים. בן 43 במותו, סותטיסאק הותיר אחריו אח (Thaphon), ואת אביו (Thongma) ואמו (On).

ארונו של החלל החטוף סותטיסאק רינטלאק ( צילום: דובר צה"ל )

משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו מתאם השבויים והנעדרים, נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, סותדיסאק רינתלאק ז״ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

מתאם השבויים והנעדרים, תא״ל (מיל׳) גל הירש, מסר למשפחתו של סותדיסאק כי סידורי השבתו לקבורה בארצו יבוצעו בתיאום עם שגרירות תאילנד בישראל וכי "ממשלת ישראל משתתפת בצערם הכבד של משפחת רינתלאק, של העם התאילנדי ושל כל משפחות החטופים החללים".

ממשרד רה"מ נמסר כי: "משפחת רינתלאק ושגריר תאילנד בישראל, בוניאריט וויצ׳יאנפאן, ביקשו למסור את תודתם והוקרתם העמוקה למדינת ישראל על המאמצים להשבתו של סותדיסאק ועל התמיכה הרצופה במשפחה מאז פרוץ המלחמה".

בעזה נותר חלל חטוף אחרון, לוחם היס"מ רס״ל רני גואילי הי"ד, שחיסל 14 מחבלים בבוקר שמחת תורה: "ממשלת ישראל וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב לקבר ישראל את רס״ל רני גואילי, לוחם היס״מ גיבור החיל", נמסר ממשרד רה"מ.

לוחם היס״מ הגיבור רס"ל רן גואילי הי"ד

בישראל הדגישו הבוקר: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבו במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיבו הביתה, לישראל".

מדובר צה"ל נמסר כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, סודתיסאק רינתלאק ז״ל, בעל אזרחות תאילנדית, נרצח ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה והוחזקה ע״י ארגון הטרור גא״פ. סודתיסאק ז״ל, בן 42 במותו, עבד בחקלאות ונחטף ממטעי קיבוץ בארי. בתאריך 16/05/24 נקבע מותו. הותיר אחריו זוג הורים ואח.