הנסיבות נחקרות

רכב האיץ לעבר כוחות הביטחון בכפר טמון - שהשיבו בירי | ארבעה נהרגו

במהלך פעילות למעצר מבוקשים בכפר טמון רכב האיץ לעבר כוחות הביטחון ואלו חשו בסכנה ופתחו בירי לעבר הרכב | כתוצאה מהירי, ארבעה פלסטינים שהיו ברכב - נהרגו | כעת צה"ל מתחקר את האירוע (חדשות)

גרירת הרכב אחרי הירי
גרירת הרכב אחרי הירי| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
גרירת הרכב אחרי הירי

דובר ודוברות המשטרה פרסמו הבוקר (ראשון) הודעה משותפת בעקבות תקרית חריגה בכפר טמון.

התקרית התרחשה במהלך פעילות למעצר מבוקשים, כאשר לפי צה"ל והמשטרה, רכב האיץ לעבר הכוחות ואלו חשו בסכנה ופתחו בירי לעבר הרכב.

כתוצאה מהירי, ארבעה פלסטינים שהיו ברכב - נהרגו. כעת, נסיבות האירוע מתוחקרות. הרכב בו נסעו החשודים, נגרר על-ידי כוחות הביטחון.

לפי ההודעה, "במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון בהם כוחות מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל בכפר טמון שבחטיבת מנשה למעצר מבוקשים החשודים בפעילות טרור נגד כוחות הביטחון, רכב האיץ לעבר הכוחות אשר חשו סכנה והגיבו בירי.

"כתוצאה מכך, נהרגו ארבעה פלסטינים שהיו ברכב. נסיבות האירוע מתוחקרות על ידי הגורמים הרלוונטיים".

2
מצוין חבל שלא היו יותר פלסטינים ברכב ….
חיה
1
אבל בתשקורת של הסמאל הקפלניסטי כתבו שהחיילים רצחו את הפילסטינים
יואש

כיכר השבת
