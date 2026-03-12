פגיעה קשה לחיזבאללה התגובה של ישראל: זה המפקד הבכיר שחוסל הלילה עם חבריו בלבנון מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' בחיזבאללה, ששימשה את כוח קודש האיראני, לצד בכירים בולטים נוספים בדיוויזיה - חוסלו הלילה על ידי חיל האוויר בלבנון (צבא וביטחון)