בכיר במוסד חושף: "יהיה עוד מבצע ביפרים אבל הפעם בצורה אחרת"

גורם בכיר לשעבר במוסד, שפרש לפני חודשים אחדים מהארגון והצנזורה אוסרת לפרסם את שמו, פניו או תפקידים שונים שביצע - אמר בריאיון ל'ישראל היום' כי בעתיד צפוי להיות עוד מבצע בדוגמת "מבצע הביפרים" שהדהים את העולם לפני חיסול נסראללה.

אלא שהפעם, כך אמר, המבצע יהיה "בלי ביפרים". הוא לא הרחיב מעבר לכך.

הלה היה מעורב במבצע הביפרים שאירע לפני כשנה וחצי והדהים את העולם. רבים רואים במבצע הביפרים מכת מחץ שהובילה להכרעת חיזבאללה לאחר מכן בקרבות. הוא מכנה את המבצע "הסיכול הממוקד הגדול בהיסטוריה".

בריאיון ל'היום' הוא אמר כי המבצע היה מאתגר, ונזקקו לפרטים רבים שיתכנסו יחד כדי שהמבצע יצליח. "ברגע שהביפרים התפוצצו, הרגשתי כמו עובדי נאס"א שחזו בנחיתה על הירח", הוא אמר.

עוד סיפר כי מרגע הלחיצה על הכפתור, ועד פיצוץ הביפרים, חלפו "דקות ארוכות של מתח, שבהן לא ניתן היה לדעת אם הכל יעבוד כמתוכנן".

הוא הוסיף כי מדובר היה בביפרים שונים מהביפרים שארגון הטרור חיזבאללה השתמש בהם בעשור האחרון, והם החליטו לשלוח ביפר אחד לאיראן לבדיקה. כשבמוסד הבינו זאת - הוציאו לדרך את התכנית.