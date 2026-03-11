כיכר השבת
"דקות של מתח"

בכיר במוסד חושף: "יהיה עוד מבצע ביפרים אבל הפעם בצורה אחרת"

חודשים ספורים אחרי שפרש מהארגון, בכיר לשעבר במוסד ששמו עדיין אסור לפרסום אמר כי בעתיד צפוי להיות "מבצע ביפרים" נוסף כפי שהיה בלבנון לפני חיסול נסראללה. אלא שהפעם, "לא יהיו בו ביפרים" (ביטחון)

כיכר השבת
1תגובות
המוסד (צילום: Amos Ben Gershom/GPO)

גורם בכיר לשעבר במוסד, שפרש לפני חודשים אחדים מהארגון והצנזורה אוסרת לפרסם את שמו, פניו או תפקידים שונים שביצע - אמר בריאיון ל'ישראל היום' כי בעתיד צפוי להיות עוד מבצע בדוגמת "מבצע הביפרים" שהדהים את העולם לפני חיסול נסראללה.

אלא שהפעם, כך אמר, המבצע יהיה "בלי ביפרים". הוא לא הרחיב מעבר לכך.

הלה היה מעורב במבצע הביפרים שאירע לפני כשנה וחצי והדהים את העולם. רבים רואים במבצע הביפרים מכת מחץ שהובילה להכרעת חיזבאללה לאחר מכן בקרבות. הוא מכנה את המבצע "הסיכול הממוקד הגדול בהיסטוריה".

בריאיון ל'היום' הוא אמר כי המבצע היה מאתגר, ונזקקו לפרטים רבים שיתכנסו יחד כדי שהמבצע יצליח. "ברגע שהביפרים התפוצצו, הרגשתי כמו עובדי נאס"א שחזו בנחיתה על הירח", הוא אמר.

עוד סיפר כי מרגע הלחיצה על הכפתור, ועד פיצוץ הביפרים, חלפו "דקות ארוכות של מתח, שבהן לא ניתן היה לדעת אם הכל יעבוד כמתוכנן".

הוא הוסיף כי מדובר היה בביפרים שונים מהביפרים שארגון הטרור חיזבאללה השתמש בהם בעשור האחרון, והם החליטו לשלוח ביפר אחד לאיראן לבדיקה. כשבמוסד הבינו זאת - הוציאו לדרך את התכנית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שמדברים לא עושים ורק מנסים להפחיד ושעושים לא מדברים
אוריציו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר