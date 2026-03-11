כיכר השבת
גורם ישראלי: נערכים ל"הרחבה משמעותית" של הירי הערב | גל השמועות - והבהרת דובר צה"ל

ראשי רשויות הזהירו מהסלמה, וראש מועצה אזורית מטה בנימין קרא לתושביו לשהות ליד מרחבים מוגנים | גל שמועות על מטח משולב מכמה זירות במקביל שצפוי הערב | אין שינוי בהנחיות; דובר צה"ל הבהיר: "ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות, צה"ל ערוך בהגנה חזקה ויעשה כל שיידרש בכדי להגן" (אקטואליה)

גל של שמועות שוטף את הארץ בשעות האחרונות, על ניסיונות של ארגוני הטרור השונים לשגר במקביל הערב (רביעי) מטח כבד לעבר ישראל, מכמה זירות במקביל, ובמיוחד אל אזור הצפון.

ראש המועצה האזורית מטה אשר משה דוידוביץ קרא היום באופן חריג לתושבים שישהו במרחבים מוגנים, בעקבות "ההתראות שקיבלנו מגורמי הביטחון". הוא אמר בסרטון שהפיץ במועצה: "הייתי מבקש מכלל תושבי המועצה בשעה הקרובה לשהות בקרבת ממ"ד, חדר ביטחון או מקלט. זאת על מנת להגן על ילדכם, ועל משפחתיכם. מאחל לנו ערב טוב ושנדע ימים טובים".

הפרשן הצבאי של חדשות 12 ניר דבורי התייחס לשמועות, בתכנית בערוץ. לדבריו, "אם נראה ירי בכמה זירות במקביל צריך לנהוג לפי ההנחיות. כבר ראינו דברים כאלה בעבר, יכול להיות שינסו לאתגר אותנו בימים ובשעות הקרובים. אסור לשכוח שיש פה מערך הגנה רב שכבתי שפרוס חזק, עבד ועובד, ומוכיח את עצמו. יחד עם משמעת של הציבור, שברגע שמקבל את ההתראה נכנס למרחב המוגן, זה עובד טוב".

הוא הוסיף: "האם יש מישהו שינסה לעשות משהו במהלך השעות הקרובות? זה היה נכון גם ליממה שעברה וגם ליממה שתבוא. לכן כרגע אין שינוי, אבל מבינים באיזה מציאות אנחנו חיים ולכן צריך להיות יותר דרוכים וערניים, ולשקול את הפעולות שעושים - אם יוצאים מחוץ לבית לבדוק איפה המרחב המוגן. ואם תהיה התראה לתפוס מחסה".

יצויין כי לפי הנחיות פיקוד העורף אין שינוי בהנחיות לפי שעה. דובר צה"ל מסר הערב: "אני ער לשיח הציבורי בשעות האחרונות להיתכנות להתגברות הירי.

"‏אני רוצה להדגיש כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נכון לרגע זה. צה"ל ערוך בהגנה חזקה ויעשה כל שיידרש בכדי להגן על אזרחי ישראל.

"‏אנחנו ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות ונעדכן בכל שינוי אם ויהיה. ‏אני מדגיש - המשיכו להישמע להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים".

הצבא האיראני (ארטש): 350,000 חיילים כוח סדיר ומאומן עם ציוד כבד והגנה אווירית חולשות: אבדות ראשוניות בחיל הים בהגנה האווירית ובמפקדות, איומים שמפעילים תגובה מידית: איום על אזרחים תשתיות או הפגנות מסיביות, פתרון: לפגוע בתשתיות קריטיות ולנטרל את מרכזי הפיקוד במהירות עם יתרון מבצעי ברור.
ניצן
3
😭😭😭😭😰😨
מוישי
2
הגיע הרגע לפעול ביד ברזל ולנקוט בפעולה מלאה נגד האויב כל מנהיגי החמאס והג’יהאד כל ראשי חיזבאללה וכל מנהיגי איראן חייבים להיעלם מהשדה לחלוטין כל מבנה, מחסן נשק ומרכז פיקוד חייבים להיות מושמדים הצבא האיראני משמרות המהפיכה והבסיג’ כל מערך שלהם חייב להיות מושמד פעולה טוטאלית ומדויקת שתבטיח שהאויב לא יקו
איתן
1
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע כולנו מתאספים באמירת תהילים ובתפילה על הצלחת חיילי צה״ל והגנת המדינה מול משטר הרשע האיראני הפרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ יתן לחיילים חוסן ונחישות ושכל מבצעיהם יצליחו ויביא ישועה והגנה לעם ישראל כולו
דוד

