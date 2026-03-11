גל של שמועות שוטף את הארץ בשעות האחרונות, על ניסיונות של ארגוני הטרור השונים לשגר במקביל הערב (רביעי) מטח כבד לעבר ישראל, מכמה זירות במקביל, ובמיוחד אל אזור הצפון.

ראש המועצה האזורית מטה אשר משה דוידוביץ קרא היום באופן חריג לתושבים שישהו במרחבים מוגנים, בעקבות "ההתראות שקיבלנו מגורמי הביטחון". הוא אמר בסרטון שהפיץ במועצה: "הייתי מבקש מכלל תושבי המועצה בשעה הקרובה לשהות בקרבת ממ"ד, חדר ביטחון או מקלט. זאת על מנת להגן על ילדכם, ועל משפחתיכם. מאחל לנו ערב טוב ושנדע ימים טובים".

הפרשן הצבאי של חדשות 12 ניר דבורי התייחס לשמועות, בתכנית בערוץ. לדבריו, "אם נראה ירי בכמה זירות במקביל צריך לנהוג לפי ההנחיות. כבר ראינו דברים כאלה בעבר, יכול להיות שינסו לאתגר אותנו בימים ובשעות הקרובים. אסור לשכוח שיש פה מערך הגנה רב שכבתי שפרוס חזק, עבד ועובד, ומוכיח את עצמו. יחד עם משמעת של הציבור, שברגע שמקבל את ההתראה נכנס למרחב המוגן, זה עובד טוב".

הוא הוסיף: "האם יש מישהו שינסה לעשות משהו במהלך השעות הקרובות? זה היה נכון גם ליממה שעברה וגם ליממה שתבוא. לכן כרגע אין שינוי, אבל מבינים באיזה מציאות אנחנו חיים ולכן צריך להיות יותר דרוכים וערניים, ולשקול את הפעולות שעושים - אם יוצאים מחוץ לבית לבדוק איפה המרחב המוגן. ואם תהיה התראה לתפוס מחסה".

אצילות: כך הציל הרבי מקרלין את החתונה של תולדות אברהם יצחק ברגע האחרון חיים רוזנבוים | 20:26

יצויין כי לפי הנחיות פיקוד העורף אין שינוי בהנחיות לפי שעה. דובר צה"ל מסר הערב: "אני ער לשיח הציבורי בשעות האחרונות להיתכנות להתגברות הירי.

"‏אני רוצה להדגיש כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נכון לרגע זה. צה"ל ערוך בהגנה חזקה ויעשה כל שיידרש בכדי להגן על אזרחי ישראל.

"‏אנחנו ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות ונעדכן בכל שינוי אם ויהיה. ‏אני מדגיש - המשיכו להישמע להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים".