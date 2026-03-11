נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הערב (רביעי) שעון ישראל, בצאתו מהבית הלבן, עם כתבים, והתייחס למלחמה ברצועת עזה. לדבריו, העבודה באיראן "לא הסתיימה" ו"בהמשך הערב נכה בהם חזק".

הוא אמר כי באיראן ישנם עוד מטרות שניתן לפגוע בהם, וכי אם יוחלט לפגוע במטרות מסוימות הם יותר לא יצליחו להשתקם. "במשך 47 שנה הם מנצלים והורגים המונים", אמר טראמפ.

בדבריו התייחס גם לארגון הטרור חיזבאללה ואמר כי "אנחנו עובדים את העם הלבנון, אבל צריכים להיפטר מחיזבאללה. הוא אסון כבר שנים רבות".

כשנשאל אם ניתן להכריז על ניצחון במלחמה כאשר מוג'תבא חמינאי נותר מנהיג עליון באיראן, הגיב: "אני לא מעוניין להגיב על זה".

הנכה העליון: אלו הפציעות מהן סובל המנהיג החדש של איראן כיכר השבת | 17:01

כשעה קודם לכן שיתף טראמפ ציוץ של הבית הלבן שבו נרמז כי המלחמה תמשך: "צבא ארה"ב מפעיל כוח הרסני נגד המשטר האיראני. לא נעצור עד שהמטרות הצבאיות יושגו".

מוקדם יותר היום, בריאיון טלפוני קצר בת כחמש דקות עם כתב חדשות 12 ברק רביד, אמר טראמפ כי המלחמה באיראן תסתיים בקרוב. הוא לא נקב בלוח זמנים מדויק.

"כמעט לא נשאר שום דבר (לתקוף באיראן). קצת פה ושם... בכל רגע שאני ארצה שזה ייגמר - זה ייגמר", אמר טראמפ.