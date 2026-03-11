כיכר השבת
"צריכים להיפטר מהם"

טראמפ נשאל אם יכריז במצב הנוכחי על ניצחון במלחמה - וזה מה שהשיב

בשיחה עם כתבים בוושינגטון, אמר הערב הנשיא טראמפ כי בהמשך הערב "נכה חזק באיראנים" וכי "צריכים להיפטר מחיזבאללה" | הוא נשאל אם יוכל להכריז ניצחון כאשר מוג'תבא חמינאי נותר המנהיג העליון, וסירב להגיב (מלחמה)

הנשיא טראמפ בהצהרה (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית שוחח הערב (רביעי) שעון ישראל, בצאתו מהבית הלבן, עם כתבים, והתייחס למלחמה ברצועת עזה. לדבריו, העבודה באיראן "לא הסתיימה" ו"בהמשך הערב נכה בהם חזק".

הוא אמר כי באיראן ישנם עוד מטרות שניתן לפגוע בהם, וכי אם יוחלט לפגוע במטרות מסוימות הם יותר לא יצליחו להשתקם. "במשך 47 שנה הם מנצלים והורגים המונים", אמר טראמפ.

בדבריו התייחס גם לארגון הטרור חיזבאללה ואמר כי "אנחנו עובדים את העם הלבנון, אבל צריכים להיפטר מחיזבאללה. הוא אסון כבר שנים רבות".

כשנשאל אם ניתן להכריז על ניצחון במלחמה כאשר מוג'תבא חמינאי נותר מנהיג עליון באיראן, הגיב: "אני לא מעוניין להגיב על זה".

כשעה קודם לכן שיתף טראמפ ציוץ של הבית הלבן שבו נרמז כי המלחמה תמשך: "צבא ארה"ב מפעיל כוח הרסני נגד המשטר האיראני. לא נעצור עד שהמטרות הצבאיות יושגו".

מוקדם יותר היום, בריאיון טלפוני קצר בת כחמש דקות עם כתב חדשות 12 ברק רביד, אמר טראמפ כי המלחמה באיראן תסתיים בקרוב. הוא לא נקב בלוח זמנים מדויק.

"כמעט לא נשאר שום דבר (לתקוף באיראן). קצת פה ושם... בכל רגע שאני ארצה שזה ייגמר - זה ייגמר", אמר טראמפ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

הגיע הזמן לפעול בכוח מוחלט להשמיד את כל מפקדי החמאס והג’יהאד את כל ראשי חיזבאללה ואת כל מנהיגי המשטר האיראני כל בסיס מחסן נשק ומרכז פיקוד חייבים להיהרס לחלוטין הצבא האיראני משמרות המהפיכה והבסיג’ כל מערך שלהם חייב להיות מושמד הפעולה חייבת להיות כוללת מדויקת וללא פשרות כדי שהאויב לא יחזור לעולם
איתן
משמרות המהפכה: 150,000 לוחמים מקצועיים מצוידים היטב ופרוסים בכל המדינה חולשות: פגיעה בציוד מתקדם עשויה לפגוע ביכולת המבצעית; איומים שמפעילים תגובה מידית: איום על סמכות השלטון, בסיסים, מחסנים וירי ישיר בלוחמים; פתרון: לפגוע בבסיסים קריטיים, להשמיד מחסנים ולרסן מפקדות תוך תיאום מבצעי מלא.
ניצן

