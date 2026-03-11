צבא ארה"ב פרסם תיעוד דרמטי: כך משמידים את הצי הימי של איראן

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מפרסם תיעוד מיוחד, מלב ים, מהשמדת הצי הימי של איראן, כולל 16 מניחי מוקשים בסמוך למיצרי הורמוז.

כזכור, אמש דווח כי במודיעין האמריקני זיהו סימנים שאיראן נערכת להניח מוקשים במצרי הורמוז, מה שמאיים על אחד מנתיבי הסחר הגדולים בעולם.

הנשיא דונלד טראמפ שיגר אמש איום מהיר לעבר איראן: "אם איראן שמה מוקשים במצרי הורמוז, ואין לנו שום דיווחים שהיא עשתה כך, אנחנו רוצים שהם יוסרו, מיידית! אם מוקשים הונחו מכל סיבה שהיא ולא יוסרו מיידית, ההשלכות הצבאיות לאיראן יהיו ברמה שלא נראתה בעבר".

מוקדם יותר אמש, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט התייחסה לסגירת מצרי הורמוז על-ידי איראן ואמרה בתדרוך לכתבים כי "הנשיא טראמפ לא יאפשר לטרוריסטים איראנים סוררים לעצור את חופש השיט ואת הזרימה החופשית של אנרגיה. אם הם יעשו משהו כדי לעצור את זרימת הנפט או הסחורות, הם יותקפו בידי הצבא החזק בעולם בעוצמה גדולה פי 20 מזו שהופעלה נגדם עד כה".