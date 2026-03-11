• מיליוני אזרחים נכנסו הלילה למרחבים המוגנים, פעם אחר פעם, בשל רצף שיגורים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. בחסדי ה' כל השיגורים יורטו ולא היו נפגעים.

• רצף שיגורים גם של חיזבאללה מלבנון לצפון הארץ, מערכות כיפת ברזל יירטו את השיגורים.

• צה"ל פתח בגל תקיפות נוסף בביירות. דיווח על תקיפה חריגה לעבר בניין מגורים ברובע הדאחייה.

• האקרים המזהוים עם איראן פרצו הלילה לאתר האקדמיה ללשון העברית: "אין צורך יותר ללמוד את השפה, לא תצטרכו את זה עוד הרבה זמן".

• על רקע החשש באיראן מפני חידוש ההפגנות, מפקד משטרת איראן שיגור איום לעבר המפגינים: "האצבע על ההדק".

עדכונים שוטפים

07:00: משרד החוץ של צפון קוריאה פרסם הודעה בה ברך את "העם באיראן" על בחירת בנו של עלי חמינאי למנהיג העליון החדש.

צפון קוריאה גינתה בחריפות את התקיפות של ארצות הברית וישראל ברחבי איראן, וטענה כי הן "הורסות את השלום באזור".

06:45: קבוצת האקרים 'חנדלה' המזוהים עם איראן פרצו לאתר האקדמיה ללשון העברית וכתבו: "אין צורך ללמוד עברית יותר. לא תצטרכו את זה עוד הרבה זמן".

06:30: ערוץ אלחדת' מדווח כי התקיפה החריגה של צה"ל על בניין מגורים בביירות כוונה למשרדי ארגון אלג'מאעה אלאיסלאמי.

06:00: משרד הביטחון של איחוד האמירויות דיווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית יירטו טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן.