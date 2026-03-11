כיכר השבת
LIVEליל השיגורים מאיראן: מיליונים נכנסו שוב ושוב למרחב המוגן | דיווח על תקיפה חריגה בדאחייה

מיליוני ישראלים נכנסו הלילה, מספר פעמים, למרחב המוגן בשל רצף שיגורים מאיראן | טילים שוגרו גם למתקנים של ארה"ב טיל יורט בסעודיה | שיגורים גם מלבנון |  צה"ל המשיך בגל תקיפות בטהרן ובלבנון | דיווח: תקיפה חריגה של צה"ל על בניין מגורים ברובע הדאחייה | צבא ארה"ב: השמדנו 16 ספינות איראניות להנחת מוקשים במצר הורמוז • כל עדכוני המלחמה (אקטואליה)

יירוט בשמי תל אביב (צילום: יוסי אלוני/Flash90)

סיכום החדשות המרכזיות

• מיליוני אזרחים נכנסו הלילה למרחבים המוגנים, פעם אחר פעם, בשל רצף שיגורים מ לעבר שטח מדינת ישראל. בחסדי ה' כל השיגורים יורטו ולא היו נפגעים.

• רצף שיגורים גם של חיזבאללה מ לצפון הארץ, מערכות כיפת ברזל יירטו את השיגורים.

פתח בגל תקיפות נוסף בביירות. דיווח על תקיפה חריגה לעבר בניין מגורים ברובע הדאחייה.

• האקרים המזהוים עם איראן פרצו הלילה לאתר האקדמיה ללשון העברית: "אין צורך יותר ללמוד את השפה, לא תצטרכו את זה עוד הרבה זמן".

• על רקע החשש באיראן מפני חידוש ההפגנות, מפקד משטרת איראן שיגור איום לעבר המפגינים: "האצבע על ההדק".

עדכונים שוטפים

07:00: משרד החוץ של צפון קוריאה פרסם הודעה בה ברך את "העם באיראן" על בחירת בנו של עלי חמינאי למנהיג העליון החדש.

צפון קוריאה גינתה בחריפות את התקיפות של ארצות הברית וישראל ברחבי איראן, וטענה כי הן "הורסות את השלום באזור".

06:45: קבוצת האקרים 'חנדלה' המזוהים עם איראן פרצו לאתר האקדמיה ללשון העברית וכתבו: "אין צורך ללמוד עברית יותר. לא תצטרכו את זה עוד הרבה זמן".

06:30: ערוץ אלחדת' מדווח כי התקיפה החריגה של צה"ל על בניין מגורים בביירות כוונה למשרדי ארגון אלג'מאעה אלאיסלאמי.

06:00: משרד הביטחון של איחוד האמירויות דיווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית יירטו טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן.

