סנדקט ברחובות לונדון ( צילום: רשתות חברתיות )

הרכב הממוגן "סנדקט" (SandCat), פרי פיתוח ישראלי, כבר משייט ברחובות לונדון כחלק מתרגילי אימון. משטרת המטרופולין הבריטית רכשה 18 יחידות מהרכב המשוריין הקומפקטי, המיועדות להחליף דגמים ישנים יותר ולשמש בתרחישי "סיכון גבוה" ובאירועי "הפרות סדר ציבוריות חמורות". על פי הדיווחים, מחיר הרכישה של 18 כלי הרכב הללו עמד על 3.2 מיליון ליש"ט.

ה"סנדקט" הוא רכב ממוגן מרוכב שתוכנן על ידי חברת פלסן שש"ע (כיום פלסן) מבקיבוץ סאסא, ישראל. תהליך הפיתוח של הרכב, שנועד למגוון יישומים, החל בשנת 2004, והוא הוצג לציבור לראשונה באוקטובר 2005. יוצרו עד היום כ-700 רכבי סנדקט.

סנדקט ( צילום: יצרן )

ה"סנדקט" מבוסס על שלדת טנדר מסחרית מוכחת מדגמי פורד. השימוש בפלטפורמה מסחרית מוזילה משמעותית את עלויות מחזור החיים של הרכב. ה"סנדקט" נודע בכך שהוא מציג יכולת תמרון ותאוצה מצוינת יחסית לרכב משוריין.

מבחינת המיגון, פלסן משתמשת בטכנולוגיית "מעטפת מורכבת" , המורכבת מלוחות חופפים המחוברים באמצעות ברגים והדבקה במקום ריתוך. הרכב משלב מיגון פלדה, קרמיקה ומרכיבי קוולאר. יתרון מרכזי בשיטת בנייה זו הוא האפשרות לשדרג את המיגון בקלות או להחליף לוחות ספציפיים לצורך תיקון או התאמה מחדש.

סנדקט ( צילום: יצרן )

הרכב תוכנן להתאים למגוון רחב של משימות צבאיות ומשטרתיות/ביטחון פנים. הוא מסייע בהובלת לוחמים וניתן להטעין אותו במערכות משימה שונות. לדוגמה, הרכב יכול לשמש כנושא מערכות שליטה ובקרה , נשק נשלט מרחוק או אף לשמש ככלי פינוי רפואי או נגד כלי טיס בלתי מאוישים. בהתאם לתצורה, ה"סנדקט" יכול להוביל עד 10 לוחמים. לדוגמה, דגם "טייגריס" הוא הבחירה המועדפת על צה"ל ומשרד הביטחון, ומסוגל להכיל עד 11 לוחמים מצוידים.

מאז תחילת ייצורו, הרכב נמצא בשירותם של לפחות 17 משתמשים ברחבי חמש יבשות. בין המדינות הבולטות שרכשו את ה"סנדקט" נמנות: ישראל (צה"ל, משמר הגבול וימ"מ), אזרבייג'ן, בולגריה (עבור המשטרה הצבאית), קנדה (עבור יחידות SWAT משטרתיות מקומיות), קולומביה, אל סלוודור (50 יחידות), מקסיקו (250 יחידות), פולין (עבור הז'נדרמריה הצבאית), אוקראינה וקזחסטן. כמו כן, דרום קוריאה משתמשת בגרסאות סנדקט המצוידות בטילי ספייק NLOS של רפאל.