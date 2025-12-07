כיכר השבת
עם בקבוק מלא בחומר דליק

"נמנע אסון כבד" | המשטרה עצרה חשוד רגע לפני הצתה בתי מגורים

שוטרי תחנת חדרה מנעו אסון ועצרו חשוד, רעול פנים, רגע לפני הצתה כשברשותו בקבוק עם חומר דליק | המשטרה: "נמנע אסון כבד" (חדשות)

ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות יזומה של שוטרי השיטור העירוני בעיר אור עקיבא , זיהו ה דמות חשודה, גבר לבוש בגדים שחורים ופניו מכוסות, כשהוא מתקרב רגלית לאזור מגורים.

החשוד עורר את חשדם של השוטרים שפעלו במהירות לתפיסתו. לאחר שנלכד, בחיפוש על גופו נתפס בקבוק עם חומר דליק, שעל פי החשד נועד לביצוע הצתה מתוכננת.

במשטרה ציינו כי: "ה המהיר של החשוד ככל הנראה מנע אסון כבד". מפקד מרחב מנשה, נצ"מ רוני פארס, שיבח את השוטרים ואמר: "לא נאפשר לאירועים מסוג זה לצאת אל הפועל ונפעל בנחישות לסכל כל כוונה עבריינית המסכנת חיי אדם.

החשוד, בן 21, נעצר לחקירה בתחנת חדרה אשר בסיומה נכלא ובהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בחדרה.

