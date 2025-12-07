"נמנע אסון כבד" | המשטרה עצרה חשוד רגע לפני הצתה בתי מגורים

במהלך פעילות יזומה של שוטרי השיטור העירוני בעיר אור עקיבא , זיהו השוטרים דמות חשודה, גבר לבוש בגדים שחורים ופניו מכוסות, כשהוא מתקרב רגלית לאזור מגורים.

החשוד עורר את חשדם של השוטרים שפעלו במהירות לתפיסתו. לאחר שנלכד, בחיפוש על גופו נתפס בקבוק עם חומר דליק, שעל פי החשד נועד לביצוע הצתה מתוכננת.

במשטרה ציינו כי: "המעצר המהיר של החשוד ככל הנראה מנע אסון כבד". מפקד מרחב מנשה, נצ"מ רוני פארס, שיבח את השוטרים ואמר: "לא נאפשר לאירועים מסוג זה לצאת אל הפועל ונפעל בנחישות לסכל כל כוונה עבריינית המסכנת חיי אדם.

החשוד, בן 21, נעצר לחקירה בתחנת חדרה אשר בסיומה נכלא ובהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בחדרה.