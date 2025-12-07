במבצע יוצא דופן של סיכול פשיעה, כחלק מ"מבצע נחש הפסיפיק", רשם משמר החופים האמריקאי הישג חסר תקדים לאחר שתפס למעלה מ-20,000 פאונד של קוקאין (כ-9,000 ק"ג). מדובר בתפיסה הגדולה ביותר אי פעם שבוצעה על ידי ספינת אבטחה לאומית בכלי שיט מהיר.

הפעולה הדרמטית התרחשה במזרח האוקיינוס השקט, דרומית למקסיקו, והגיעה לשיאה כאשר ספינת משמר החופים "מונרו" יירטה ספינת סמים מהירה מסוג "go-fast vessel".

תיעוד בלעדי חושף את שיא המתח: צלף מיומן של טייסת היירוט הטקטית המסוקית (HITRON), שממוקמת בג'קסונוויל, פלורידה, השתמש ברובה Barrett M82 כדי לבצע "ירי משתק" ישירות לעבר מנועי ספינת הסמים. ירי זה שיתק את הספינה, וסלל את הדרך לכוחות משמר החופים לעלות על הסיפון ולתפוס את המטען.

מבצע "נחש הפסיפיק", שהושק באוגוסט, הוא יוזמה משותפת של משמר החופים והצי האמריקאי, שנועדה להילחם בזרימת הסמים הבלתי חוקיים לארצות הברית. בכירים ציינו כי סוחרי סמים נרקוטיים נחשבים ל"חסרי רחמים" ו"פראיים", והממשל אימץ קו נוקשה במיוחד נגד קבוצות אלו.

כפי שאמר שר המלחמה, פיט הגסת', "רק התחלנו לפגוע בסירות הנרקו-סמים ולשים את טרוריסטי הנרקוטי בתחתית האוקיינוס, כי הם מרעילים את העם האמריקאי". התפיסה הענקית הזו מוכיחה כי המאבק הרשמי בטרור הנרקוטי נמשך בעוצמה.