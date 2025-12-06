עם אישור מינויו של תת-אלוף (בדימוס) רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, נחשף הערב (שבת) בחדשות 13 תיעוד וידאו יוצא דופן של הקרב שניהל ב-7 באוקטובר 2023.

הסרטון, אשר צולם בצומת שער הנגב, מציג את גופמן – ששימש אז כמפקד בסיס צאלים – בלב ליבו של התופת.

ניתן לראות כיצד הקצין הבכיר מנהל אש מול המחבלים שהסתערו על העוטף, ובמהלך ניסיון נסיגה מהירה מהזירה הוא נפגע ונורה על ידי הכוחות הפלסטיניים. הפציעה הקשה הותירה אותו הקצין בעל הדרגה הגבוהה ביותר שנפצע מאז פרוץ המלחמה.

אמון מלא: "סוס דוהר" לראשות הביון

מינויו של גופמן (49) לתפקיד הרגיש הוכרז על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום חמישי האחרון. הציטוטים מלשכת ראש הממשלה מבהירים את גודל האמון שרכש גופמן, ששימש כמזכירו הצבאי מאז מאי 2024:

"האלוף גופמן גילה יצירתיות, יוזמה, תחבולה, הכרה מעמיקה של האויב, דיסקרטיות מוחלטת ושמירת הסוד. תכונות אלה, לצד מנהיגותו ואומץ ליבו, באו לידי ביטוי מובהק בפרוץ המלחמה, עת זינק מביתו ונלחם בגופו מול מחבלי החמאס".

המסר הדגיש כי יכולותיו המקצועיות יוצאות הדופן של גופמן וקריירת הביטחון שלו הוכיחו שהוא המועמד הראוי ביותר להוביל את ארגון הביון הלאומי.

סיפור חייו של גופמן מרתק לא פחות מרקורד הלחימה שלו.

שורשים: הוא נולד בבלארוס ועלה לישראל בגיל 14, בשנת 1990. הוא גדל באשדוד, שם למד בבית הספר לקציני ים אורט.

כינוי קרבי: בנעוריו התמקצע גופמן בלוחמת אגרוף. הרקע הקשוח הזה השתקף בכינוי שדבק בו בצבא: "סוס דוהר".

השכלה ומשפחה: גופמן נשוי ואב לשלוש בנות, והוא מחזיק בשני תארים אקדמיים במדעי המדינה וביטחון לאומי (אשקלון וחיפה).

מלשכת ראש הממשלה צוין כי בתפקידו האחרון כמזכיר צבאי, הוא היה בממשק רציף עם כלל שירותי הביון והמודיעין, ובייחוד עם המוסד, מה שהכין אותו לתפקיד זה.