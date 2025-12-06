"שטיפונות כבדים": במהלך השבת - נחסמו הכניסות והיציאות לעיר אילת, בשל שיטפונות וגשמים כבדים. בעירייה החלו לשאוב מים ולפנות סחף מצדי הדרכים על מנת לאפשר צירים פתוחים. נזקים נוספים נרשמו בחוף הדרומי עם נפילה של מספר עצים והצללות.
במשטרה הודיעו כי הכבישים לעיר וממנה סגורים. כביש 12 ו 40 נסגרו כבר בשעות הבוקר וכביש 90 נסגר לתנועה בשעות הצהריים.
בתוך כך, הוזעקו שוטרים ומתנדבי יחידות החילוץ למספר מוקדים ועסקו בחילוץ מטיילים בשטח.
במשטרה הוסיפו וטענו כי "היציאה הצפונית מהעיר אילת תתאפשר למבקשים להגיע לשדה התעופה ע״ש רמון וליישוב באר אורה".
בסיום ההודעה נאמר כי הנהגים מתבקשים לנסוע בזהירות וככל הניתן בדרכים חלופיות על מנת להימנע מנסיעה בתוך אזורים מוצפים וסחף העלול לגרום להחלקה.
