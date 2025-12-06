כיכר השבת
התיעודים המלאים 

הגשמים כבר כאן ובגדול: שיטפונות כבדים מציפים את הנגב - הכניסה לאילת חסומה 

גם בשעה זו עדיין חסומים הכניסה והיציאה אל העיר אילת בשל שיטפונות וגשמים כבדים באזור הנגב כולו | עדיין חסומים לתנועת רכבים הכבישים 90,40,12 (בארץ)

1תגובות
השיטפונות באילת (צילום: משטרת ישראל )

"שטיפונות כבדים": במהלך השבת - נחסמו הכניסות והיציאות לעיר אילת, בשל שיטפונות וגשמים כבדים. בעירייה החלו לשאוב מים ולפנות סחף מצדי הדרכים על מנת לאפשר צירים פתוחים. נזקים נוספים נרשמו בחוף הדרומי עם נפילה של מספר עצים והצללות.

במשטרה הודיעו כי הכבישים לעיר וממנה סגורים. כביש 12 ו 40 נסגרו כבר בשעות הבוקר וכביש 90 נסגר לתנועה בשעות הצהריים.

בתוך כך, הוזעקו שוטרים ומתנדבי יחידות החילוץ למספר מוקדים ועסקו בחילוץ מטיילים בשטח.

במשטרה הוסיפו וטענו כי "היציאה הצפונית מהעיר אילת תתאפשר למבקשים להגיע לשדה התעופה ע״ש רמון וליישוב באר אורה".

בסיום ההודעה נאמר כי הנהגים מתבקשים לנסוע בזהירות וככל הניתן בדרכים חלופיות על מנת להימנע מנסיעה בתוך אזורים מוצפים וסחף העלול לגרום להחלקה.

השיטפונות באילת (צילום: עיריית אילת)
השיטפונות באילת (צילום: עיריית אילת)
השיטפונות באילת (צילום: עיריית אילת)
השיטפונות באילת (צילום: עיריית אילת)
השיטפונות באילת (צילום: עיריית אילת)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
דפקה לא ירד הרבה גשמים השבת
דוד קריספין

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר