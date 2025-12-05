יממה לאחר מותו הדרמטי של יאסר אבו שבאב, מנהיג מיליציה ברפיח שהתנגדה לחמאס ופעלה בשיתוף עם ישראל, הודיע היום (שישי) בכיר בארגון כי לחמושים ממיליציות יריבות ניתנת תקופת ״חנינה״ של עשרה ימים - שבמהלכה הם נדרשים להסגיר את עצמם לזרועות הביטחון של חמאס.

הגורם הדגיש כי ״משתפי פעולה המזוהים עם המיליציות הנתמכות על ידי הכיבוש חייבים להיכנע לכוחות הביטחון של ההתנגדות״. בחמאס נמנעו מלקחת אחריות ישירה על חיסולו של אבו שבאב, אך שלחו רמז ברור על זהות האחראים.

בעוד המיליציה של אבו שבאב טענה כי מותו נגרם במהלך ״סכסוך משפחתי״, בחמאס רמזו כי בני שבטו, חמולת תראבין הבדואית - הם שחיסלו אותו בשל קשריו הפוליטיים והמבצעיים עם ישראל.

הבכיר אמר כי חמאס ״משבח את העמדה הפטריוטית והאחראית של המשפחות והשבטים בהסרת התמיכה החברתית ממשתפי הפעולה״, הצהרה המעידה על כוונת הארגון להעמיק את השליטה בשטח ולבודד גורמים יריבים.

מותו של אבו שבאב מהווה מכה קשה למהלך שמקדם הממסד הביטחוני הישראלי, שבמסגרתו אמורות מיליציות אנטי-חמאסיות לפעול לצד ישראל בחלק מהשלב השני בתכנית השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אבו שבאב נתפס כאחד השחקנים המרכזיים בגזרה הדרומית של רפיח.

מאז הפסקת האש באוקטובר, חמאס מנהל קו תקיף נגד מי שהוא מגדיר כ״משתפי פעולה״: הארגון חיסל ועצר מספר פעילים המואשמים בתיאום עם ישראל, כחלק מחיזוק שלטונו המחודש בשטחים שבשליטתו ברצועה.