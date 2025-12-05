( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

דוברות מגן דוד אדום מסרה הלילה (שישי) כי בשעה 03:51 התקבל דיווח במוקד 101 של הארגון במרחב כרמל על תאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 70, בסמוך לצומת כפר חסידים.

עם הגעתם לזירה איתרו חובשים ופרמדיקים של מד"א צעיר כבן 20 ללא סימני חיים, עם חבלה רב־מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לחמישה פצועים ופינו אותם לבתי החולים רמב"ם ובני ציון. בין הפצועים: שני צעירים כבני 20 במצב קשה, מחוסרי הכרה עם חבלת ראש; צעיר נוסף כבן 20 במצב קשה, מורדם, עם חבלות בגפיים התחתונות; נער בן 17 במצב בינוני עם חבלת ראש; וגבר כבן 25 במצב בינוני עם חבלת ראש. בסך הכול: הרוג אחד, שלושה פצועים קשה ושני פצועים במצב בינוני.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

חובש בכיר במד"א עמיר והבי, סיפר: "כשהגעתי למקום ראיתי מספר רכבים מרוסקים ו-6 פצועים שחלקם שוכבים, מחוסרי הכרה. במקביל לצוותים נוספים שהעניקו טיפול לפצועים בזירה, ראיתי גבר ששוכב בין השיחים, אחרי מעקה הבטיחות, לצד רכב עם פגיעות פח קשות מאוד. הצעיר היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

פרמדיק יובל לונטל וחובש מד"א אריה סלושץ, סיפרו: "ראינו מספר רב של רכבים עם פגיעות פח משמעותיות לאחר תאונת דרכים קשה. היה במקום 6 פצועים שסבלו מחבלות קשות בגופם, בניהם היה צעיר כבן 20 שהיה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו ו-3 צעירים בשנות ה-20 לחייהם עם חבלות קשות בגופם כאשר 2 מהם, מחוסרי הכרה ו-2 פצועים נוספים שנפצעו באורח בינוני. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בדחיפות בניידות טיפול נמרץ ואמבולנסי מד"א לבתי החולים השונים".