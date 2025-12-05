כיכר השבת
הקטל בכבישים

הרוג בתאונה קשה ליד כפר חסידים: "גבר שכב בין השיחים מאחורי גדר הבטיחות"

צעיר בן 20 נהרג הלילה בתאונת דרכים במעורבות מספר כלי רכב בכביש 70 סמוך לצומת כפר חסידים. חמישה פצועים נוספים פונו לבתי החולים: שלושה במצב קשה, מחוסרי הכרה ועם חבלות ראש וגפיים, ושניים נוספים בני 17 ו-25 במצב בינוני עם חבלות ראש (חדשות)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

דוברות מגן דוד אדום מסרה הלילה (שישי) כי בשעה 03:51 התקבל דיווח במוקד 101 של הארגון במרחב כרמל על בין כמה כלי רכב בכביש 70, בסמוך לצומת כפר חסידים.

עם הגעתם לזירה איתרו חובשים ופרמדיקים של מד"א צעיר כבן 20 ללא סימני חיים, עם חבלה רב־מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לחמישה פצועים ופינו אותם לבתי החולים רמב"ם ובני ציון. בין הפצועים: שני צעירים כבני 20 במצב קשה, מחוסרי הכרה עם חבלת ראש; צעיר נוסף כבן 20 במצב קשה, מורדם, עם חבלות בגפיים התחתונות; נער בן 17 במצב בינוני עם חבלת ראש; וגבר כבן 25 במצב בינוני עם חבלת ראש.

בסך הכול: הרוג אחד, שלושה פצועים קשה ושני פצועים במצב בינוני.

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

חובש בכיר במד"א עמיר והבי, סיפר: "כשהגעתי למקום ראיתי מספר רכבים מרוסקים ו-6 פצועים שחלקם שוכבים, מחוסרי הכרה. במקביל לצוותים נוספים שהעניקו טיפול לפצועים בזירה, ראיתי גבר ששוכב בין השיחים, אחרי מעקה הבטיחות, לצד רכב עם פגיעות פח קשות מאוד. הצעיר היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

פרמדיק יובל לונטל וחובש מד"א אריה סלושץ, סיפרו: "ראינו מספר רב של רכבים עם פגיעות פח משמעותיות לאחר תאונת דרכים קשה. היה במקום 6 פצועים שסבלו מחבלות קשות בגופם, בניהם היה צעיר כבן 20 שהיה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו ו-3 צעירים בשנות ה-20 לחייהם עם חבלות קשות בגופם כאשר 2 מהם, מחוסרי הכרה ו-2 פצועים נוספים שנפצעו באורח בינוני. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בדחיפות בניידות טיפול נמרץ ואמבולנסי מד"א לבתי החולים השונים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר