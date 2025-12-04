כיכר השבת
המת המהלך

דיווח דרמטי: מנהיג המיליציה ברפיח יאסר אבו-שבאב חוסל בעזה | פונה על ידי צה"ל לסורוקה ומת מפצעיו

יאסר אבו-שבאב, האיש שהעז לקרוא תיגר על הנהגת חמאס ואף פתח במתקפה מזוינת כנגד ארגון הטרור והשתלט על רפיח, חוסל היום בעזה, כך לפי דיווח ישראלי | לפי דיווחים בישראל, אבו שבאב פונה על ידי צה"ל לסורוקה לאחר שנפצע קשה בקרבות עם חמולות, שם הוא מת מפצעיו | כל הפרטים על החיסול (חדשות) 


יאסר אבו שבאב מנהיג המיליציה (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות)

יאסר אבו-שבאב, מנהיג המיליציה החמושה ברפיח ששיתף פעולה עם ישראל ונלחם ב, חוסל היום (חמישי) בעזה, כך דווחו גורמים ביטחוניים בישראל.

גם בעזה, רשתות הקשורות לחמאס אישרו את דבר מותו של אבו-שבאב בקרבות.

לפי הדיווחים, יאסר אבו-שבאב מת בעזה, אולם עד כה לא ברורות הנסיבות. מדיווח אחד עלה שאבו-שבאב נפל קרבן למארב של חמאס, בדיווחים אחרים דובר על "חמולות".

אבו-שבאב הפעיל את מיליציית "הכוחות העממיים", נלחם בחמאס בכוח מזוין ואף תפס שליטה על אזורים נרחבים.

אבו-שבאב נחשב למבוקש מספר 1 בעזה, בזמן שחמאס ממשיך לבצע טיהור אכזרי ברחבי הרצועה, להשבת השליטה לידיו בתום נסיגת צה"ל.

פרשנים בישראל מעריכים כי האיש שכונה "המת המהלך" בעקבות האיומים על חייו אכן מת בחיסול - ככל הנראה של חמאס. הפרטים עדיין בבדיקה.

גורם בטחוני ישראלי מסר בשיחה עם כתבים כי אבו-שבאב מת במהלך קרבות בין חמולות ברצועה.

עוד נמסר כי מי שעומד מאחורי חיסולו של אבו שבאב אינו חמאס, אלא מת בקרב חמולות מקומיות שאינן קשורות לארגון. לפי הדיווח, מותו של אבו-שבאב נקבע בסורוקה לאחר שפונה על ידי צה"ל לבית החולים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

