יאסר אבו-שבאב, מנהיג המיליציה החמושה ברפיח ששיתף פעולה עם ישראל ונלחם בחמאס, חוסל היום (חמישי) בעזה, כך דווחו גורמים ביטחוניים בישראל.

גם בעזה, רשתות הקשורות לחמאס אישרו את דבר מותו של אבו-שבאב בקרבות.

לפי הדיווחים, יאסר אבו-שבאב מת בעזה, אולם עד כה לא ברורות הנסיבות. מדיווח אחד עלה שאבו-שבאב נפל קרבן למארב של חמאס, בדיווחים אחרים דובר על "חמולות".

אבו-שבאב הפעיל את מיליציית "הכוחות העממיים", נלחם בחמאס בכוח מזוין ואף תפס שליטה על אזורים נרחבים.

אבו-שבאב נחשב למבוקש מספר 1 בעזה, בזמן שחמאס ממשיך לבצע טיהור אכזרי ברחבי הרצועה, להשבת השליטה לידיו בתום נסיגת צה"ל.

פרשנים בישראל מעריכים כי האיש שכונה "המת המהלך" בעקבות האיומים על חייו אכן מת בחיסול - ככל הנראה של חמאס. הפרטים עדיין בבדיקה.

גורם בטחוני ישראלי מסר בשיחה עם כתבים כי אבו-שבאב מת במהלך קרבות בין חמולות ברצועה.

עוד נמסר כי מי שעומד מאחורי חיסולו של אבו שבאב אינו חמאס, אלא מת בקרב חמולות מקומיות שאינן קשורות לארגון. לפי הדיווח, מותו של אבו-שבאב נקבע בסורוקה לאחר שפונה על ידי צה"ל לבית החולים.