דרמטי ומטריד

מצבור נשק מתקדם התגלה במקרה בסמוך למקום הביטחוני הכי רגיש בישראל

מצבור נשק חריג התגלה באופן מקרי בסמוך לכור הגרעיני בדימונה, לאחר שנער ששיחק משחק מחשב עלה על מצוק במהלך טיול משפחתי ואיתר את השלל | במשטרה מעריכים שמדובר בחוליית בדואים שגנבה את כלי הנשק מבסיס צה"ל (צבא)

הכור הגרעיני בדימונה (צילום: משה שי, פלאש 90)

דיווח דרמטי ומטריד פורסם הערב (ראשון) ולפיו מצבור נשק חריג התגלה באופן מקרי בסמוך לכור הגרעיני בדימונה, לאחר שנער ששיחק משחק מחשב עלה על מצוק במהלך טיול משפחתי ואיתר את השלל. במשטרה מעריכים שמדובר בחוליית בדואים שגנבה את כלי הנשק מבסיס צה"ל. 

על פי הדיווח ב-i24NEWS, הצנזורה התירה לפרסם כי מצבור הנשק התגלה מאות מטרים בלבד מהכור הגרעיני, בגן הלאומי ממשית הסמוך לדימונה, כאשר הנער איתר את מצבור הנשק באחד המצוקים הקיצוניים קרובים לאזור המאובטח.

הנער ששיחק במשחק, בו המשתמש צריך להגיע פיזית למיקומים גיאוגרפיים כדי להרוויח נקודות, עלה על מצוק כדי לפתוח קופסה דמיונית, כחלק מהמשחק - שם חיכה לו גם המצבור.

בין אמצעי הלחימה שאותרו: שלושה נשקי M-16 תקניים ומאובזרים, מחסניות, ווסט, ומחסניות בנוסף לאקדח. ההערכה היא כי מצבור זה יכל לשמש כעמדת לחימה פעילה - בתוך שניות.

