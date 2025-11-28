דובר צה״ל פרסם תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי חטיבה 55 שפעלו הלילה בכפר בית ג׳ן בדרום סוריה, במסגרת מבצע שבו נעצרו שלושה מחבלים המשויכים לארגון הג׳מעה האיסלאמית.

במהלך ההיתקלות, שהתרחשה מטווח קצר, נפצעו שלושה לוחמים קשה ושלושה נוספים בדרגות פציעה שונות. בצה״ל הודיעו כי המבצע הושלם, החשודים נעצרו ומספר מחבלים חוסלו.

במקביל לפרסום התיעוד, ישראל העבירה מסרים נוקבים למשטר הסורי. גורמי ביטחון הדגישו כי אין בידיהם אינדיקציה למעורבות אנשי משטרו של אחמד א-שרע בירי על הכוחות, אך הוסיפו כי האירוע ממחיש את הסכנה הגלומה בהתבססות ארגונים עוינים בסמוך לגבול. לדברי אותם גורמים, "התקרית מדגישה יותר מכל שאסור לישראל לסגת מהשטחים שתפסה, ובמיוחד מהחרמון".

מהצד הסורי נשמעה תגובה חריפה. משרד החוץ בדמשק כינה את התקיפות "פשע מלחמה", וטען כי סיור של "צבא הכיבוש הישראלי" פלש לאדמות בית ג׳ן ותקף תושבים ורכושם. לטענתם, יותר מעשרה אזרחים נהרגו בעימותים. סוריה קראה למועצת הביטחון, לאו״ם ולליגה הערבית "לשים סוף לתקיפות".

לפי צה״ל, המבצע בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על פעילות טרור מצד שלושה חשודים שפעלו בעומק הגולן הסורי. השלושה נעצרו במיטותיהם. בדרכם החוצה מהעיירה פתחו חמושים באש על האמר של הכוח, שעמד בחסימה. הרכב נתקע ובהמשך הותקף מהאוויר על ידי חיל האוויר.