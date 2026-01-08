חמושים ב"ערד": 100 מיליון יחוללו מהפכה בכיתות הכוננות

שינוי דרמטי בתפיסת ההגנה המרחבית של מדינת ישראל: השבוע נרשם רגע מכונן בביטחון היישובים, עם סיומו המוצלח של מבצע לוגיסטי חסר תקדים לשדרוג יכולות האש של כיתות הכוננות ברחבי הארץ. המהלך, שנועד לסגור בנחישות את הפערים המבצעיים שנחשפו בבוקר ה-7 באוקטובר, מעביר את הלוחמים האזרחיים מעידן הנשק המעורב והמיושן היישר אל חזית הטכנולוגיה העולמית.

הבשורה: רובה ה"ערד" נכנס לפעולה

במרכז המהלך עומד רובה הסער "ערד", פרי פיתוחה של חברת IWI הישראלית. הבחירה בנשק זה אינה מקרית; מדובר בהצהרת כוונות ביטחונית המבהירה כי כיתות הכוננות הן כעת חלק בלתי נפרד וחיוני מתפיסת הביטחון הלאומית.

על פי נתוני מנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) ודוברות צה"ל, העסקה שנחתמה נאמדת בכ-100 מיליון שקלים. במסגרתה, סופקו אלפי כלי נשק חדשים לידי חברי כיתות הכוננות כחלק מתוכנית "משיב הרוח" של זרוע היבשה.

לא רק "ברזלים": חבילת שירות לעשור קדימה

ההיבט המפתיע בעסקה הוא המעטפת המקיפה. לראשונה, מערכת הביטחון לא רק "קונה רובים", אלא רוכשת יכולת מבצעית ארוכת טווח במודל Turnkey (שירות מלא). החוזה כולל:

מעטפת תחזוקה: שירות תיקונים וכשירות לכלל המערך למשך 10 השנים הקרובות.

אופטיקה מתקדמת: התקנת כוונות M5 של חברת "מפרולייט" על כלל הרובים – ציוד שהיה שמור בעבר רק ליחידות החי"ר המובחרות.

קטלניות משופרת: שילוב בין דיוק הרובה לאופטיקה המהירה מאפשר מענה ראשוני קטלני ומדויק מול כל איום מתפרץ.

עצמאות כחול-לבן: הלקח של המלחמה

מעבר ליתרון הטקטי ביישובים, המהלך מסמן ניצחון אסטרטגי לייצור המקומי. עם השלמת האספקה, כלל מערך כיתות הכוננות מתבסס על סטנדרט אחיד (Standardization) של נשק ואופטיקה מתוצרת ישראל.

האחידות הזו לא רק מקלה על הלוגיסטיקה וההדרכה, היא מיישמת את אחד הלקחים הכואבים של המלחמה: צמצום התלות ברכש חיצוני. חיזוק התעשייה הישראלית (IWI ומפרולייט) מבטיח שגם בתרחישי קיצון עתידיים, שרשרת האספקה תישאר יציבה, והכוח המגן של ישראל לא יהיה תלוי בחסדי מדינות זרות.