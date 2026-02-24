כיכר השבת
כאוס בבית החולים: שריפה פרצה במחלקה הפנימית; שניים נפצעו

אדם שאושפז בבית החולים לניאדו בנתניה נפגע באורח בינוני בשריפה שפרצה באחת המחלקות, ומטופל נוסף נפגע באורח קל | לפי בית החולים, המאושפז ככל הנראה עישן בחדר | מערכת הכיבוי האוטומטית הופעלה במחלקה, והשריפה כובתה במהירות | לא נשקפת סכנה למטופלים נוספים והמחלקה לא פונתה (בארץ)

בית חולים. אילוסטרציה (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

שני בני אדם נפצעו הערב (שלשי) באורח בינוני וקל בשריפה שפרצה במחלקה פנימית בבית החולים בית החולים לניאדו בנתניה. לפי ההערכה הראשונית, השריפה פרצה לאחר שמטופל עישן בחדר האשפוז. מערכת הכיבוי האוטומטית הופעלה והשריפה כובתה במהירות. לא נשקפת סכנה למטופלים נוספים ואין צורך בפינוי המחלקה.

לוחמי האש מתחנת נתניה הוזעקו לזירה ופעלו לכיבוי הלהבות. עם הגעתם פונתה המחלקה ממטופלים, ובוצעו סריקות לאיתור לכודים ושחרור עשן מהמבנה.

בכבאות והצלה לישראל מחוז מרכז עדכנו כי הכוחות פעלו להשגת שליטה מלאה באירוע ולמניעת התפשטות האש למחלקות נוספות. נסיבות פרוץ השריפה נבדקות.

מבית החולים לניאדו נמסר כי ככל הנראה מדובר במטופל שעישן בחדר האשפוז. לא נשקפת סכנה למטופלים נוספים ואין צורך בפינוי המחלקה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לצערי בית חולים כושל, סבתא שלי מתה שם מחיידק טורף אחרי שmri הראה שיש אותו ומי שפיענח לא ראה. לאחר מכן בת משפחה גרעינית כמעט מתה שם ממשהו אחר פשוט לפתירה ואז שכן מדלקת ריאות . סכנת נפשות
אנונימי

