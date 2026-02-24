זה הגורם לשריפה כאוס בבית החולים: שריפה פרצה במחלקה הפנימית; שניים נפצעו אדם שאושפז בבית החולים לניאדו בנתניה נפגע באורח בינוני בשריפה שפרצה באחת המחלקות, ומטופל נוסף נפגע באורח קל | לפי בית החולים, המאושפז ככל הנראה עישן בחדר | מערכת הכיבוי האוטומטית הופעלה במחלקה, והשריפה כובתה במהירות | לא נשקפת סכנה למטופלים נוספים והמחלקה לא פונתה (בארץ)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 22:24