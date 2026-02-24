כאוס בבית החולים: שריפה פרצה במחלקה הפנימית; שניים נפצעו

שני בני אדם נפצעו הערב (שלשי) באורח בינוני וקל בשריפה שפרצה במחלקה פנימית בבית החולים בית החולים לניאדו בנתניה. לפי ההערכה הראשונית, השריפה פרצה לאחר שמטופל עישן בחדר האשפוז. מערכת הכיבוי האוטומטית הופעלה והשריפה כובתה במהירות. לא נשקפת סכנה למטופלים נוספים ואין צורך בפינוי המחלקה.
לוחמי האש מתחנת נתניה הוזעקו לזירה ופעלו לכיבוי הלהבות. עם הגעתם פונתה המחלקה ממטופלים, ובוצעו סריקות לאיתור לכודים ושחרור עשן מהמבנה.
בכבאות והצלה לישראל מחוז מרכז עדכנו כי הכוחות פעלו להשגת שליטה מלאה באירוע ולמניעת התפשטות האש למחלקות נוספות. נסיבות פרוץ השריפה נבדקות.
מבית החולים לניאדו נמסר כי ככל הנראה מדובר במטופל שעישן בחדר האשפוז. לא נשקפת סכנה למטופלים נוספים ואין צורך בפינוי המחלקה.
0 תגובות