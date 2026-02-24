יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ערוץ I24NEWS, קרא הערב (שלישי) לא להאמין לכל פוש או דיווח חדשותי בתקשורת הבינלאומית על נושא איראן. זאת לאור דיווחים שפורסמו לאחרונה שהינם לטענתו "קשקוש" ודיווחים חסרי בסיס. הוא הגדיר גם את לוח הזמנים הצפוי ואת ה"דד ליין" למתקפה.

לדבריו, בתכניתו של שרון גל בערוץ I24NEWS, ישראל כבר מוכנה לתקיפה. "הרמטכ"ל עובר בימים האחרונים בין כל המערכים - המודיעין חיל האוויר ההגנה האווירית באופן ספציפי, משייפים תוכניות.

"מצד ישראל", הוא הסביר, "אנחנו הרבה אחרי המוכנות, שהשלמנו אותה. האמריקנים כבר השלימו את ההיערכות שלהם. כן יש אלמנטים מבצעיים שקשורים בכל מיני עולמות כאלו ואחרים שלא נרחיב עליהם בשל הצנזורה. אבל אם רוצים - יכולים מחר בבוקר או עוד שעתיים להביא את התקיפה".

הוא התייחס לדיווח על כך שהאיראנים טרם הגישו לפי שעה את הטיוטה עם תכנית מעשים להסכם הגרעין, כפי שהתבקשו בידי האמריקנים. "לכן", הוסיף יהושע, "ליום חמישי לראות אם תהיה תקיפה".

הוא הוסיף: "טראמפ משחק עם הקלפים קרוב לחזה ועושה הרבה תכניות הונאה. ממליץ לצופים לא להאמין לכל פוש או קשקוש או ידיעה שמצטטים בתקשורת הבינלאומית ומצטטים פה - כמו למשל שהאמריקנים לא מוכנים, או שאין להם מספיק יכולת בשביל לתקוף מעבר לכמה יממות. זה לא רציני והכל פה מהודהד כי צריך להחזיק אוויר".

הוא חתם: "אני כן חושב שבסופו של דבר אנחנו כן נכנסים לישורת האחרונה, לקראת סוף השבוע הזה, שטראמפ יקבל את ההכרעה ולא מעבר לכך. הוא גם לא יכול להחזיק את הכוחות שלו מכווצים כל כך הרבה זמן. אז אם הייתי מכוון את זה, הייתי אומר עד פורים".