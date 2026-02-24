בארוחת צהריים עם עיתונאים, לפני נאום מצב האומה שיישא הלילה אמר הנשיא טראמפ כי איראן רוצה עסקה יותר ממנו, כדי להימנע מתקיפה אמריקנית, אך עד כה היא לא מוכנה לומר במפורש שלא תייצר נשק גרעיני.

על פי טראמפ "איראן רוצה לעשות עסקה יותר ממני, אבל הם פשוט לא אומרים את מילת הקסם - 'אנחנו לא נבנה נשק גרעיני'". כך דיווחה רשת CNN.

כאמור, טראמפ יישא הלילה (בין שלישי לרביעי) בקונגרס את נאום "מצב האומה", 13 חודשים מאז שהחל את כהונתו השנייה. בבית הלבן ובמפלגה הרפובליקנית מקווים שנאומו, שיחל ב-04:00 שעון ישראל, יעזור לו ולמפלגתו להתאושש בסקרים לקראת בחירות אמצע הכהונה בחודש נובמבר – בחירות שמסורתית נתפסות כמשאל עם על הנשיא המכהן.

הנאום של טראמפ יאפשר לו למנות את הישגיו, ולהציג את המדיניות שלו לשנה הקרובה. בעוד שברחבי העולם ימתינו במתח להתייחסות לנושא האיראני, לקראת מתקפה אפשרית שייתכן שתבשר על פתיחת מלחמה במזרח התיכון, הציבור האמריקני יחכה בעיקר לתשובות מצדו של הנשיא בנוגע ליוקר המחיה ולמצב הכלכלי.

הבית הלבן אמר שטראמפ יכריז בנאומו הלילה שאמריקה "חזקה ומשגשגת", לקראת יום העצמאות ה-250 שלה שיצוין ב-4 ביולי. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה שטראמפ "יציג בגאווה את ההישגים הרבים וההיסטוריים של הממשל שלו".

דוברת הבית הלבן לוויט אמרה שטראמפ ידגיש בנאומו את ההישגים הצבאיים של ארה"ב, על רקע איומי המלחמה נגד איראן. לוויט אמרה שבין השאר יזכיר טראמפ את מבצע "פטיש חצות", כשארה"ב הפציצה אתרי גרעין באיראן במהלך "מלחמת 12 הימים".

על פי לוויט, בנאום שיהיה הלילה הציבור האמריקני "ישמע את הנשיא אומר בגאווה, ובצדק, שהצבא האמריקני הוא כוח הלחימה החזק והקטלני ביותר בעולם. תשמעו אותו מדבר על האיומים שנותרו מעבר לים, ועל מה שארה"ב עושה כדי להבטיח שהיא לא רק המדינה הבטוחה ביותר בעולם – אלא שהיא נשארת המדינה החזקה ביותר בעולם".